Portsmouth commémore le 75e anniversaire du jour J

La première ministre britannique, Theresa May, reçoit à Portsmouth 15 chefs d’État ou de gouvernement.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, les présidents des États-Unis et de la France, Donald Trump et Emmanuel Macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, sont présent, de même que les premiers ministres d'Australie, de Belgique, du Danemark, de Grèce, du Luxembourg, de Norvège, des Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande, de Pologne, de République tchèque et de Slovaquie.

La reine Élisabeth II et le prince de Galles assistent aux commémorations, ainsi que des membres des forces armées et plus de 300 anciens combattants, tous âgés de plus de 90 ans.

Les pays représentés à cet événement ont convenu de faire une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à faire en sorte que l'« inimaginable horreur » de la Seconde Guerre mondiale ne se répète pas. Les 16 signataires s'engageront à travailler ensemble pour « résoudre pacifiquement les tensions internationales ».

Les commémorations atteindront leur point culminant jeudi en France, le jour exact du débarquement.

Le 6 juin 1944, plus de 14 000 soldats canadiens ont débarqué sur la plage portant le nom de code Juno, en Normandie, ou ont été parachutés dans cette zone, accompagnés de Britanniques et d’Américains qui débarquaient sur quatre autres plages. Plus de 1000 Canadiens ont été tués, blessés ou capturés lors de cette journée.