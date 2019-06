Des installations récréatives restent fermées cet été à Saint-André

Les résidents de la Communauté rurale de Saint-André, au Nouveau-Brunswick, se heurteront à des portes closes s'ils veulent utiliser la piscine et le terrain de baseball de la municipalité.

Les propriétaires des installations, les Chevaliers de Colomb, n’ont plus les fonds nécessaires pour les entretenir.

Ça fait 40 ans que les Chevaliers de Colomb donnent le service presque pour rien. Là, on n’en peut plus. On est rendus au bout. Ça fait qu’il faut payer nos [factures] , affirme Yvon Saint-Amand, directeur de l’association sportive de Saint-André.

Les Chevaliers de Colomb arrivaient tout juste à maintenir le centre récréatif ouvert ces dernières années, précise-t-il, mais ils ne sont pas en mesure de moderniser les installations qui ont besoin de réparations.

Ça prenait un [filet] sur le chemin. Ça prenait des poteaux. Dans le haut des poteaux, c'est tout pourri. C'est dangereux. Il faut arrêter ça. Ça fait deux ans qu'on le sait. [...] La piscine, elle coule , indique Yvon Saint-Amand.

On a besoin de ça pour notre communauté. Nous autres à Saint-André, ce n'est pas gros, mais on a besoin de ça. Marcel Levesque, maire de la Ccommunauté rurale de Saint-André

Le maire affirme que la communauté est prête à aider les Chevaliers de Colomb, mais que la municipalité doit l'inclure dans le budget à l'avance.

À un moment donné, il faut mettre les points. Peut-être bien qu'il faut monter le budget sportif, mais il faut tout calculer parce que ce sont des taxes du monde , explique le maire Marcel Levesque.

La municipalité a accepté, l'automne dernier, d'acheter les installations à un prix équivalant à la dette de l'organisme, soit 125 000 $. Les propriétaires ont refusé, jugeant l’offre inadéquate.

Les Chevaliers ont dit : “Voyons, ça n'a pas de bons sens. Ils disent que la bâtisse vaut un million. On va vendre ça pour 100 000 $? Ça n'a pas d'allure” , explique Yvon Saint-Amand.

Agrandir l’image Le terrain de baseball reste fermé aussi, faute d'argent pour l'entretenir. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau

L'absence d'entente entre la Communauté rurale et les propriétaires empêche de faire avancer les choses. Mais le maire et Yvon Saint-Amand espèrent que les deux parties arriveront à une entente qui permettra la réouverture l'an prochain.

Dans deux ou trois semaines, c'était impossible qu'on dise oui, qu’on monte le budget. Ça ne se fait pas. Mais on est prêt à les aider à 100 %, à 200 % , promet Marcel Levesque.

D'ici là, les résidents devront se diriger dans les communautés environnantes s'ils veulent avoir accès à des installations similaires.

Avec les renseignements de Kassandra Nadeau