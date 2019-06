Fracturation hydraulique : le moratoire au Nouveau-Brunswick est partiellement levé

Le Conseil des ministres avait décidé de prendre cette mesure le mois dernier. Nous avons fait les changements nécessaires aux règlements , a expliqué Blaine Higgs en fin de journée, mardi.

Le moratoire est donc levé dans la région de Sussex comme l'avaient promis les progressistes-conservateurs durant la campagne électorale.

Mais la province n'a rien annoncé officiellement encore, ce qui devrait se faire d'ici un mois, précise M. Higgs.

Il y a plusieurs inquiétudes sur l'impact des conséquences pour notre ressource d'eau au Nouveau-Brunswick , affirme le député vert de Fredericton-Sud, David Coon.

Nous, on est contre. On a été très consistants comme opposition officielle. On a toujours appuyé le moratoire sur tout le territoire du Nouveau-Brunswick , souligne le député libéral de Dieppe, Roger Melanson.

Le premier ministre Blaine Higgs confirme que le moratoire est levé dans la région de Sussex. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les libéraux souhaitent consulter le nouveau règlement adopté par le Conseil des ministres et qui n'est pas encore public.

Il faut rendre ces informations-là publiques. Il faut comprendre quels sont les nouveaux règlements qui vont faire en sorte que cette région-là en particulier n'a plus de moratoire, mais est-ce que ça pourrait être applicable dans d'autres régions de façon secrète? , s'interroge le député Melanson.

Même si la décision est déjà prise, le premier ministre a promis de consulter la population sur cet enjeu, sans donner plus de détails.

