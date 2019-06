Le prix du café est à un creux de 13 ans, mais celui de votre double allongé restera corsé

Cette année, la livre de café arabica est passée sous la barre d’un dollar américain. Du quasiment jamais vu depuis 2006. C’est notamment dû au fait que le Brésil, qui totalise près de 40 % de la production mondiale, est en surcapacité de production depuis deux ans.

Cette situation fait baisser les cours. « À l'heure actuelle, environ 61 % de l'arabica cultivé dans le monde est vendu à un prix inférieur à ce qu'il en coûte pour le produire », explique Kona Haque, responsable de la recherche à la société londonienne ED & F Man, une firme qui se spécialise dans les commodités.

Mais contrairement au pétrole, le marché du café se régule moins facilement. Notamment parce que les agriculteurs travaillent sur des plans de production étalés sur 10 ans, puisque l’arbre ne produit ses premiers fruits que quatre ou cinq années après sa plantation.

« Les agriculteurs évitent généralement tout déracinement au cours de la première ou de la deuxième année de rendements négatifs », indique ainsi la firme dans son plus récent rapport sur le marché du café.

Et comme si ce n’était pas assez, une maladie se répand au même rythme que le nombre de cafés Starbucks aux États-Unis. Il s’agit de la rouille du café. Cette dernière nécessite l’usage croissant de pesticides qui viennent encore plus gruger les faibles marges des producteurs.

Mais le consommateur ne doit pas forcément se réjouir. Comme l’automobiliste, qui ne bénéficie pas de prix réduits à la pompe quand le baril de Brent plonge, l’accro à la caféine ne voit actuellement pas de baisse du prix de son double espresso.

En effet, selon Statistique Canada, le prix au détail du café a évolué d’à peine 5 % depuis 2014. C’est parce que chez les détaillants, le prix de la matière première arrive loin derrière les coûts de fonctionnement tels que les salaires qui augmentent régulièrement, le coût des loyers et le marketing.

« Les bas prix sont intéressants pour les commerçants. Mais si ça se prolonge sur une longue période, cela peut être vraiment catastrophique, car de nombreux agriculteurs vont simplement abandonner », note Stuart McCook, professeur au Département d’histoire de l’Université Guelph, qui s’intéresse à ce marché de 20 milliards de dollars.

Les producteurs de café ne sont pas tous touchés de la même manière par la diminution du prix du café. Certes, le Brésil domine le marché des produits bas de gamme vendus à bon prix en épicerie et dans les commerces de grande surface. Les marges bénéficiaires de ces cafés ont tendance à être plus faible, mais d’autres régions mettent en marché des mélanges à marge plus élevée qui attirent une clientèle plus nichée.

Par exemple, l’Amérique centrale a fait de grands progrès au cours des dernières années en évitant les cafés les moins chers et en ciblant des cafés haut de gamme, issus du commerce équitable, dont les prix sont plus élevés, explique-t-on.