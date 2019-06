Les candidats à la mairie de Saint-Ambroise en quatre portraits

Deny Tremblay

Deny Tremblay Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

Sans le conflit à Saint-Ambroise, Deny Tremblay n’aurait même pas songé à se présenter à la mairie de sa municipalité. En avril, l’Ambroisien a présenté une pétition réclamant la démission des élus et l’élection d’un nouveau conseil municipal.

S’il croyait alors qu’il fallait faire table rase à l'hôtel de ville, l’ancien enseignant en français au collégial estime maintenant qu’à titre de maire, il devra créer l’unité avec les gens en place.

C’est le travail d’équipe qui manque là essentiellement, pose-t-il comme diagnostic.Tout le monde tire à gauche pis à droite. Il va falloir créer l’unité et que tout le monde tire dans la même direction, c’est la seule façon de s’en sortir et prendre un air d’aller que Saint-Ambroise a déjà connu, mais qu’elle a peut-être un peu perdu.

Il parle d’un « gros travail » pour le prochain magistrat. Celui-ci devra effectivement embaucher un nouveau directeur général en plus d’avoir à pourvoir d’autres postes. De plus, il arrive à mi-mandat.

Mais Deny Tremblay voit grand. Même s’il ne reste que deux ans et demi au mandat de maire, il veut régler les problèmes d’eau potable de la municipalité, faire de Saint-Ambroise un endroit plus accueillant pour les aînés et dynamiser le milieu des affaires.

Travailler avec les gens d’affaires, ça va être mon gros projet. Les gens d’affaires à Saint-Ambroise sont très dynamiques et attendent un catalyseur avec un leadership dynamique pour les aider à aller plus loin. Je sais qu’il y a des projets intéressants sur la table. C’est pas le maire qui va faire le travail à leur place, mais il peut leur donner un coup de main , projette-il.

Jacques Hudon

Jacques Hudon Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

Jacques Hudon, ne veut pas mettre de l’ordre au conseil municipal, mais plutôt ramener l’harmonie . Avant même d’avoir mis les pieds à l’hôtel de ville, l'aspirant maire affirme déjà très bien s’entendre avec les conseillers en place et les candidats aux postes de conseillers.

Pour celui qui a co-fondé le Festival de la chanson de Saint-Ambroise, il n'y a donc aucun risque qu’il soit au coeur de conflits, affirme-t-il en entrevue. Au départ, je suis pas en guerre avec aucune des personnes qui sont déjà en place. Ce sont des personnes avec qui je suis déjà en contact et avec qui j’ai déjà des bonnes relations. Et dans les gens qui veulent devenir conseillers, il y en a déjà plusieurs que je connais déjà et avec qui je m’entends très bien. Je suis pas en conflit avec personne.

Il appuie d’ailleurs la hausse de taxes de 13 % votée par le conseil municipal de Saint-Ambroise. Il croit qu’elle était nécessaire.

On s’entend qu’il y a eu des augmentations de taxes assez impressionnantes à Saint-Ambroise qui étaient nécessaires. Mais je pense que les gens auraient besoin qu’on explique mieux le pourquoi du comment. Moi, j’en sais une partie et je l’explique aux gens que je rencontre. C’est pas tout du négatif, au contraire , dit-il.

Son projet de maire? Faire parler de Saint-Ambroise pour de bonnes raisons et faire oublier le conflit des derniers mois.

Je crois que la municipalité de Saint-Ambroise, c’est un beau défi. Avec tout ce qu’on a vécu, on est sur la sellette pour les mauvaises raisons parce qu’en fait, on fait parler de nous comme un mauvais conseil municipal où ça brasse un peu, du brasse-camarades.

Jacques Hudon est un bénévole de longue date qui a oeuvré au sein de plusieurs organismes. Il se définit maintenant comme un semi-retraité. Il donne régulièrement des formations en électricité.

Evens Bouchard

Evens Bouchard Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

Evens Bouchard a l’expérience de la politique municipale à Saint-Ambroise. Il a été conseiller municipal pendant quatre ans, mais n’a pas été réélu aux dernières élections. L’Ambroisien d’origine a apprécié son court passage en politique : Ce que j’ai aimé, c’est le contact avec les gens. Les gens nous parlent, nous aident à prendre des bonnes décisions, nous donnent des suggestions , se souvient-il.

L’homme d'affaires a oeuvré toute sa vie dans le milieu des pommes de terre à Saint-Ambroise. Il a possédé une ferme dans ce domaine et est maintenant directeur d’usine.

Le conflit des derniers mois le laisse dubitatif : Est-ce que c’est un problème qui est majeur ou c’est juste des choses qu’on entend dire ou des choses qui ont dérangé des gens et que ça a créé un tollé dans la municipalité ou c’est carrément fondé dans la municipalité? , se questionne-t-il.

Il compte mettre la situation au clair dès son élection à la mairie. Il veut d'ailleurs s’inspirer de l’entreprise privée, milieu d’où il vient, pour redresser la situation à la municipalité.

Il faut ramener la structure à la base. Moi, j’ai été dans l’entreprise privée toute ma vie et je pense qu’il faut que les rôles et responsabilités de chacun soient définis. Si on parle du politique, ils ont des rôles, si on parle des cadres, ils ont des rôles. La structure des patrons à l’interne, c’est une chose et la structure des employés syndiqués, c’est une chose. On peut pas se permettre d’avoir tout un chacun qui se promène. Ça prend un signal clair du politique pour donner ça à notre directeur général et ses cadres pour donner ça à nos employés et donner des meilleurs services.

Il se dit déjà prêt à travailler comme maire. Le prochain 3, 4, 5, 6 mois, aller aux fêtes, on a du pain sur la planche. Mais, je suis prêt mentalement. Il y aura des journées que ce sera plus négatif, des journées que ce sera plus positif. Ce qui est important, c’est de garder le focus sur nos citoyens , conclut l’Ambroisien.

Lucien Gravel

Lucien Gravel Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

Lucien Gravel est né dans le secteur nord de Chicoutimi et a déménagé à Québec où il a fait carrière dans la police, puis le monde municipal. Il habite à Saint-Ambroise depuis maintenant cinq ans.

L’ancien enquêteur de police mise beaucoup sur son impartialité, lui qui connaît peu de gens dans la municipalité. Il est cependant conscient que de ne pas être un Ambroisien d’origine pourrait lui nuire. Je suis de Saint-Ambroise : j’y suis depuis cinq ans. Je me sens réellement intégré à la population, sauf que j’ai à me faire connaître en tant que prétendant au poste de maire. Ça devient un peu ma force et ma faiblesse.

Bien avant le conflit, l’Ambroisien d’adoption avait commencé à se rendre aux séances du conseil municipal. J’ai vu passer des sujets qui m’ont interpellé et je me suis adressé à un conseiller à l’époque pour dire : “écoute ma vision à moi dans ça, ce serait plutôt telle affaire, vérifie telle chose et telle chose, probablement que ça pourrait vous être utile”. Finalement, c’était utile aux membres du conseil. J’étais bien content de ça.

Il avait songé de présenter à la mairie il y a deux ans, mais avait décidé d’attendre. La démission de la mairesse Monique Gagnon cet hiver l’a fait réfléchir.

Au cours des dernières semaines, on a beaucoup entendu parler de Saint-Ambroise et pas nécessairement pour les bonnes raisons, a-t-il commenté. Quand j’ai vu que trois personnes avaient démissionné du conseil, je me suis dit que je devais donner un grand coup et j’ai décidé de poser ma candidature. Il faut que je vous dise que le monde municipal pour moi, c’est 36 ans de ma vie. J’ai été employé et j’ai été cadre à la Ville de Québec , précise-t-il.

Je ne veux pas refaire Saint-Ambroise, il y a des choses qui sont en marche et qui fonctionnent très bien. Je vais m’efforcer de ramener une certaine quiétude et le respect autour de la table pour qu’on puisse chacun exprimer nos visions et ça au bénéfice des citoyens et de la saine gestion de la municipalité.

Pour le début de son mandat, Lucien Gravel vise l’embauche rapide d’un directeur général et le règlement des conventions collectives qui sont à échéance.