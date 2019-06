La plaque du site Lagimodière-Gaboury : retirée, mais pas volée

La plaque qui indique le point d'entrée du site Lagimodière-Gaboury dans le quartier Saint-Boniface n'est plus sur la pierre qui lui sert de socle, mais ce n'est pas en raison d'un vol.

Si les promeneurs ont pu s’étonner de voir la pierre à l’entrée du parc sans son iconique plaque commémorative, la Ville de Winnipeg affirme qu’il n’y a pas à s’inquiéter.

Elle indique que la plaque a été retirée pour être réparée.

Selon le responsable des communications de la ville, Ken Allen, la plaque « n’a pas été volée, mais a été abîmée. Lorsque nos employés s’en sont rendu compte, elle a été retirée pour la rénover et pouvoir l'installer plus solidement plus tard ».

La Ville ne précise pas quand la plaque sera de retour sur son socle de pierre.

Le site Lagimodière-Gaboury est situé à la fourche des rivières Seine et Rouge sur ce qui a été le premier « homestead » accordé à des personnes non autochtones dans la colonie de la Rivière-Rouge.

Lord Selkirk voulait remercier par ce geste Jean-Baptiste Lagimodière pour des services rendus.

Jean-Baptiste Lagimodière et Marie-Anne Gaboury sont les grands-parents de Louis Riel, fondateur du Manitoba. On peut voir leur tombe près de celle de leur petit-fils dans le cimetière de la Cathédrale de Saint-Boniface.