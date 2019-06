Recyclage d’appareils réfrigérés : la RMR interpelle Québec

À Alma, le Groupe Coderr et la RMR se sont alliés pour recycler réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs et machines à eau de façon responsable. L’initiative est unique dans la région.

Ces objets peuvent être extrêmement polluants. Il est estimé qu’un réfrigérateur mal récupéré génère autant de gaz à effets de serre qu'une voiture qui roule 17 000 kilomètres

Le fer est un bon marché ces temps-ci donc les gens vont le mener au ferrailleur, malheureusement, l'appareil n'est pas dûment récupéré. Guy Ouellet, directeur général de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean

L'an dernier, 4000 appareils ont été pris en charge par le groupe Coderr.

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean demande au gouvernement d'adopter un règlement sur la récupération des encombrants réfrigérés. Photo : Radio-Canada / Sarah Pedneault

« Nous on les ramène ici, où des employés ont été formés. Ça permet d'éliminer et d'enlever 98 % des halocarbures et des huiles contenues dans ces appareils-là », poursuit-il.

La Régie espère que le gouvernement du Québec ira de l'avant avec son projet d'ajouter une taxe (écofrais) à l'achat d'un appareil réfrigéré.

D'après le reportage de Sarah Pedneault