Une baleine noire morte a été repérée dans le golfe du Saint-Laurent

Nous travaillons avec la Marine Animal Response Society (MARS), Urgences mammifères marins (RQUMM) et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pour retrouver la baleine et tenter de la récupérer , a écrit le ministère des Pêches et des Océans (MPO) dans un courriel envoyé mardi soir.

Si nous la localisons, nous tenterons de lui installer une balise de satellite pour continuer à la suivre. Nous analysons diverses options pour la récupérer et pour la nécropsie.