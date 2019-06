Seulement du porc québécois sur les tablettes du IGA

Dès jeudi, les consommateurs verront ce changement partout dans la province.

IGA a travaillé avec les transformateurs de porc pour s’assurer d’avoir un approvisionnement constant, étant donné que 70 % du porc québécois est exporté.

« On discute tout près de 4 mois à l'avance au niveau des annonces pour voir leurs approvisionnements, car de leur côté, ils ont des hauts et des bas au niveau de l'exportation », explique Stéphane Bergeron, directeur de la mise en marché des viandes et des poissons pour Sobeys.

Des producteurs satisfaits

Cette initiative est saluée par les producteurs québécois. « Je suis surpris qu'ils n’aient pas pensé à ça avant. Je pense que le porc du Québec répond très bien aux valeurs des Québécois », souligne Maxime Parent, producteurs porcins pour la Ferme Marcel Parent et fils.

Même constat à la Ferme Aldo. « Je pense que Sobeys, par ce geste-là, reconnaît le porc québécois comme un porc de qualité », ajoute Alain Lefebvre.

La chaîne pourrait éventuellement vendre uniquement du poulet produit au Québec. « De plus en plus, on essaie de travailler avec des producteurs locaux pour améliorer notre offre », fait savoir le directeur du IGA des Sources, Jean-Nicolas Tremblay.

Avec les informations de Guylaine Bussière