Récupération d'aliments : innovation et débrouillardise en Haute-Gaspésie

Si le modèle de banque alimentaire fonctionne bien dans un contexte urbain, c'est moins évident quand la précarité alimentaire se vit dans une kyrielle de petites villes et villages dispersés sur 165 kilomètres de côtes. En Haute-Gaspésie, la récupération alimentaire est devenue l'affaire non pas d'un seul organisme, mais de plus d'une dizaine d'organismes communautaires.