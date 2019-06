Crever le ciel de Bagotville

Le haut gradé militaire était à Saguenay pour donner son aval au vol de démonstration du chasseur, qui sera présenté dans une quinzaine de spectacles aériens au Canada et aux États-Unis cet été.

Pour une première fois, les médias étaient invités à assister à cette routine.

La préparation et le spectacle d'acceptation permettent de redonner confiance et de dire c'est bon, ça avance bien. Continuons de travailler sur certains éléments et de s'assurer que le pilote connait bien ses limites et son appareil , met en contexte le major-général Pelletier.

Le commandant de la 1re Division aérienne du Canada, le major-général Alain Pelletier, et le commandant de la 3e Escadre de Bagotville, le colonel William Radiff. Photo : Radio-Canada

Le pilote qui en a mis plein la vue à ses patrons et aux représentants de la presse est le capitaine Bryan Kilroy de l'Escadron 410. Chef de formation et instructeur de guerre pour les forces armées canadiennes, il cumule plus de 1000 heures de vol.

Il est vraiment expérimenté et a un bon caractère aussi , lance le commandant de la 3e Escadre de Bagotville, le colonel William Radiff.

En solo

Les pilotes d'avions de chasse canadiens ont l'habitude de voler en formation. La pression est donc énorme sur le pilote Kilroy, lui qui doit exécuter sa routine seul dans le ciel.

Le pilote va oeuvrer seul, mais il n'est pas seul. Il a son équipe de maintenance qui est là afin de le supporter lors de la préparation du vol et après le vol. Major-général Alain Pelletier, commandant de la 1re Division aérienne du Canada

Aucune erreur n'est permise dans ces manoeuvres de haute voltige et plusieurs mois de préparation sont requis.

On pratique les urgences parce que s’il y a un problème avec l'avion, on veut être capable de gérer la situation. Après ça, il y a des vols avec un biplace , note le commandant Radiff.

Cette chorégraphie aérienne sera exécutée lors d’une quinzaine de spectacles au Canada et aux États-Unis cet été. Ces événements sont très courus. Seulement à Bagotville, 120 000 visiteurs sont attendus les 22 et 23 juin. L'organisation souhaite donner la piqûre de l'aviation aux jeunes spectateurs.

Outre la démonstration de CF-18, le public pourra voir les acrobaties des parachutistes du Royal 22e Régiment. Les adeptes pourront aussi assister à une démonstration des chasseurs F-35 de la US Air Force. Une quarantaine d'appareils pourront être admirés au sol.

D'après le reportage de Mélanie Patry