Air Canada réclame 18 000 $ à une femme qui se dit victime de fraude

Une femme de Vancouver clame son innocence et dit avoir acheté « à son insu » des billets d'avion en ligne qui étaient en réalité obtenus à l'aide de cartes de crédit volées. Air Canada lui réclame tout de même plus de 18 000 $ en dommages et lui interdit de voler avec le transporteur aérien jusqu'à ce qu'elle rembourse le montant en totalité.