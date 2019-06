Des coopératives d'habitations en manque criant de rénovations en Estrie

La Coopérative d'habitation la Corvée de St-Camille avec ses dix logements à loyer modique a besoin de travaux évalués à 70 000 dollars pour réparer galeries, gouttières et solarium. En février 2017, elle demande le soutien financier de la Société d'habitation du Québec à qui elle a versé des sommes qui doivent servir entre autres de réserve pour les rénovations prioritaires. Lucie Cormier est responsable du milieu de vie.

Toutes les coopératives du Québec ont mis des sous là-dedans, on peut faire une demande, mais ça ne bouge pas, déplore la responsable du milieu de vie, Lucie Cormier. Et là, c'est de plus en plus urgent. On répare superficiellement un peu chaque année, mais les gouttières ne tiennent plus, ça coule. Plus qu'on avance dans le temps, plus c'est urgent et plus que la facture monte aussi, parce qu'on n'a pas le droit de faire rien d'avance, sinon on ne sera pas remboursé.

On dénonce la lenteur du processus. Ils se relancent la balle, nous disent qu'on est rendu dans telle pile ou dans une autre, urgent, pas urgent. Même le député a tenté de téléphoner. C'est notre propre argent qu'on essaie de récupérer, c'est notre 50 000$ qu'on a mis dans le fonds. Lucie Cormier, responsable du milieu de vie à la Corvée de St-Camille

À St-Camille, la municipalité et la MRC ont décidé d'assumer les coûts pour la toiture d'une partie de la coopérative, 14 000 dollars qui ne seront jamais remboursés, estime le maire Philippe Pagé

Il y a des travaux qui nécessitent des sommes qui doivent être engagées pour les faire et les délais deviennent intenables. [...] On a mis 14 000 dollars dans le projet, parce qu'on y croit, on veut les soutenier, mais en même temps, on ne peut pas répéter ça chaque année et on ne veut pas remplacer la SHQ , mentionne-t-il.

Même impatience à la Villa d’argent d’Eastman dont la toiture doit être refaite. Les coûts des travaux sont également estimés à 70 000 dollars.

Par écrit, la Société d'habitation du Québecs a déclaré mardi que les deux dossiers sont dans la catégorie prioritaires et qu'une décision sera rendue preochainement.