Donner la parole aux femmes dans l’ombre dans les médias

Conférencière invitée à un panel intitulé « Comment les publicitaires et les défenseuses des droits défont les stéréotypes sexistes dans les médias », Léa Clermont-Dion croit qu’il appartient aux citoyens d'exiger davantage des médias.

Selon elle, donner la place à d'autres modèles féminins permettrait de présenter une vision plus inclusive de la société.

« Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont représentées dans les médias, que ce soit dans les fictions ou dans nos talk-shows », déplore l’étudiante au doctorat en science politique.

Elle soutient qu'octroyer un financement considérable pour les documentaires mettant en lumière différents types de femmes permettrait d'affaiblir le culte des vedettes.

Léa Clermont-Dion souhaiterait notamment voir à l’écran plus de femmes autochtones ou même les femmes voilées.

La militante féministe, connue notamment pour son initiative de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée, s’attaque par ailleurs aux violences sur Internet à l’endroit des femmes.

« On banalise encore les violences faites aux femmes, hors ligne comme en ligne », explique-t-elle. « D’ailleurs, il faut cesser de faire la distinction entre la violence virtuelle et réelle », dit-elle.

Léa Clermont-Dion travaille d’ailleurs à un documentaire sur ce sujet, et dont la sortie est prévue en 2020.

Elle estime que les gens qui intimident les femmes en ligne ont pour objectif de les faire taire.

C’est un fond de misogynie qui je crois existe dans notre société. On n’y croyait plus, on croyait que l’égalité était acquise.

Léa Clermont-Dion