Projet de complexe multiglace dans l’ouest : la décision sur l’achat du terrain tarde toujours

Ladite présentation a été remise à juin et, si tout se passe comme prévu, les conseillers municipaux pourraient prendre une décision dans le dossier en juillet.

Selon le président de la Commission des sports, des loisirs et du développement communautaire, Martin Lajeunesse, même si la décision quant à l’achat du terrain est tardive, elle ne devrait pas retarder la mise en chantier des infrastructures tant attendues.

On reste encore dans les échéanciers , rassure M. Lajeunesse. Les inondations nous ont fait reculer, on a dû [annuler] quelques [comités] pléniers, chambarder le calendrier [...], mais on me dit que ça ne devrait pas affecter l’échéancier pour [le complexe] quatre glaces dans l’ouest.

Pour sa part, le conseiller du district de Masson-Angers, Marc Carrière, commence à s’impatienter. Ce dernier rappelle que tant que le dossier du futur aréna de l’ouest n’est pas réglé, Gatineau ne peut pas lancer le processus pour celui de l’est.

Nos arénas ne s’améliorent pas seuls. Ça prend toujours des investissements pour les réparer [...] ça coûte excessivement cher , prévient-il. M. Carrière fait également valoir qu’il faudrait accorder une plus grande importance au développement récréatif dans son secteur, puisqu’on y retrouve plus de jeunes qu’ailleurs à Gatineau.

Le conseiller du District de Lucerne, Gilles Chagnon, se dit aussi impatient. Il demeure néanmoins optimiste quant au projet, qui répondra à un besoin tout aussi pressant dans l’ouest de la ville, selon lui.

Ça grandit à Aylmer. C’est de jeunes familles qui arrivent. On pourrait construire une école par année. Donc, ça démontre que [la population] est en croissance , souligne le conseiller. C’est criant, c’est demandant, mais je suis optimiste à ce point-ci.

Avec les informations de Nathalie Tremblay