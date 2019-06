L’ex-usine Rocktenn de Matane : entre reconversion ou démolition

Le maire de Matane, Jérôme Landry, explique que la Ville de Matane évaluera cet été l’état du bâtiment avant de lui trouver une nouvelle vocation.

Le maire souhaiterait que l’espace puisse être reconverti et que les projets pour cet espace soient inclus dans la planification stratégique de la Ville.

Toutefois, tout dépendra des résultats de l’inspection.

Est-ce qu’on va remettre à niveau la coquille pour en faire un motel industriel ou on considère que la structure n’est pas vraiment adéquate et on va vers une démolition? C’est un questionnement qu’on aura durant l’été.

Jérôme Landry, maire de Matane