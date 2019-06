Les assassins du restaurant Pizza Pizza condamnés à la prison à vie

Journée vive en émotions au palais de justice de Toronto, où la famille de Jarryl Hagley a témoigné mardi au procès des trois meurtriers de l'adolescent de 17 ans. Mohamed Ali-Nur et les jumeaux Lenneil et Shakiyl Shaw ont été reconnus coupables il y a deux semaines de meurtre prémédité relativement à la fusillade dans un restaurant Pizza Pizza en 2016 dans le nord de la métropole.

Les trois meurtriers avaient déjà été automatiquement condamnés à 25 ans de prison ferme, mais la famille de leur victime était en droit de lire à la cour ses déclarations sur l’impact que le meurtre de Jarryl a eu sur sa vie. Ces déclarations seront utilisées le moment venu devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Le petit frère de 10 ans de la victime a livré le témoignage le plus poignant par l’intermédiaire de sa mère inconsolable, Delam Hagley.

La famille du jeune garçon a demandé à la presse à ce qu’il ne soit pas identifié. Photo : Radio-Canada / Christopher Langenzarde

Il n’a pu lire lui-même sa déclaration comme prévu. Le petit garçon a donc expliqué qu’il avait perdu son protecteur et qu’il a peur la nuit sans sa présence parce qu’il fait souvent des cauchemars. Il était le meilleur grand frère qui soit, mon meilleur ami, personne ne pourra le remplacer , a-t-il écrit. Il se demande pourquoi on s’en est pris à son frère et pas à quelqu’un d’autre.

Il était gentil avec tout le monde, il était un modèle pour les autres, j’aimerais tellement qu’il nous revienne; il n’y a plus personne pour prendre soin de moi. Le frère cadet de la victime

Sa mère a poursuivi en disant que son fils lui manquait terriblement et que sa famille était anéantie. Personne ne devrait avoir le droit d’enlever la vie d’autrui pour quelque raison que ce soit , a-t-elle expliqué en sanglots pendant que son fils l’étreignait à la taille.

Daisy Hazzard est venue de la Grenade pour assister au procès des meurtriers de son neveu. Photo : Radio-Canada / Christopher Langenzarde

Delma Hagley, qui a pleuré bruyamment pendant que ses soeurs prenaient la parole avant elle, a traité les assassins de lâches lorsqu’elle s’est adressée à eux dans le box des accusés.

Certains membres de la famille étaient venus de la Grenade dans les Antilles pour l’occasion. C’est le cas de Daisy Hazzard, la tante de la victime qu’elle considérait comme un fils. Sa mort me hante toujours, il est mort seul, loin de sa famille, pour des raisons qui sont encore inconnues , a-t-elle souligné.

La pizzeria où s'est produite la fusillade du 16 octobre 2016. Photo : Radio-Canada

Lenneil Shaw et Mohamed Ali-Nur avaient fait irruption dans la pizzeria à 1 h 40 du matin le 16 octobre 2016 avant d’y ouvrir le feu. Jaryl Hagley, qui était attablé avec des amis, avait été mortellement atteint par balles. Ses amis avaient échappé à la mort.

Lenneil Shaw et Mohamed Ali-Nur avaient ensuite rejoint précipitamment leur complice, Shakiyl Shaw, qui les attendait dehors dans un véhicule. Les trois assassins seront éventuellement dénoncés par leur ancien ami, Winston Poyser, qui témoignera contre eux lors du procès, en échange d’une accusation réduite de complicité après les faits pour laquelle il a depuis été condamné.

Des ambulanciers transportent à l’hôpital la jeune victime Jarryl Hagley après la fusillade dans le restaurant. Photo : Radio-Canada

Le mobile exact du meurtre n’aura toutefois jamais été expliqué durant le procès, mais un règlement de compte pourrait être à l’origine de la fusillade selon les procureurs.

Avant de les condamner, le juge Robert Clark de la Cour supérieure de l’Ontario leur a demandé s’ils avaient quelque chose à dire. Seuls les jumeaux ont acquiescé à cette possibilité de prendre la parole en public.

La mère de Jarryl, Delma Hagley, dit que Dieu lui donne la force d’être sereine dans l’adversité. Photo : Radio-Canada / Christopher Langenzarde

Les jumeaux, qui étaient vêtus de la même façon dans un complet sans cravate de couleur bordeaux ont présenté leurs condoléances à la famille de la victime. Je suis désolé pour la perte de votre fils, et je sais qu'une telle peine est douloureuse pour avoir moi-même perdu un frère, mais nous ne vous demandons aucune sympathie , a expliqué Lenneil Shaw en se retournant vers Delma Hagley.

Les deux frères ont affirmé qu’ils étaient innocents du crime pour lequel ils ont été reconnus coupables. En rendant sa sentence, le magistrat a qualifié l’action des trois individus d’ insensée , de cruelle et de sauvage .

Vous êtes des individus lâches et odieux, vous avez plongé une famille dans un profond chagrin, en plus de gaspiller votre vie pour rien. Robert Clark, magistrat

Le juge a en outre rappelé qu’il avait les mains liées par le Code criminel au sujet des peines automatiques concernant les meurtres prémédités.

L’ajournement des audiences a donné lieu à des scènes déchirantes dans le prétoire entre les familles des assassins et celle de la victime. La mère des jumeaux Shaw a envoyé des baisers de la main à ses deux fils pendant que les gardiens les menottaient. Vous vous êtes trompés d’individus, mes enfants sont innocents. On va vous sortir de là, ce n’est pas fini, tout n’est pas perdu , s’est-elle écriée.

Sharon Shaw est la mère des jumeaux Lenneil et Shakiyl Shaw. Photo : Radio-Canada / Christopher Langenzarde

Les proches de Mohamed Al-Nuri, dont beaucoup étaient vêtus de djellabas blanches, d'écharpes colorées ou de keffiehs à damiers, lui ont aussi envoyé des signes d'encouragement.

La famille Hagley, très pieuse, qui tentait de se contenir à la demande de la Couronne a laissé échappé des Jésus est miséricordieux et Justice a été rendue . À la sortie du tribunal, la famille s'est dite heureuse que le procès soit terminé malgré la douleur et la peine avec lesquelles elle devra vivre.

Delma Hagley, qui portait un chandail avec l'image de son fils, a dit prier pour que les trois assassins méditent sur leurs actions pour qu'ils puissent trouver la rédemption en prison .

Les défenses des meurtriers ont déjà fait savoir qu'elles en appelleront du verdict de culpabilité, parce qu'elles estiment que Winston Poyser a menti et qu'il s'est parjuré à la barre des témoins.