Écoutez les femmes pour meux les soigner, disent des expertes en santé à Vancouver

Qu'elles soient médecins, infirmières, thérapeutes ou conseillères scolaires, des expertes réunies à Vancouver disent que pour améliorer les soins pour les femmes il faut une plus grande sensibilisation chez les professionnels de la santé autant que chez les patientes elle-même.

En lien avec la conférence internationale Women Deliver à Vancouver, un panel à l’Alliance française a réuni mardi soir cinq expertes pour discuter franchement des défis auxquels font face les femmes dans la recherche en soins de santé.

L'une des expertes, la gynécologue et directrice médicale du Centre de l’endométriose et des douleurs pelviennes à l’Hôpital pour femmes de la Colombie-Britannique, la Dre Catherine Allaire, dit qu’elle voit souvent des femmes souffrant pendant des années avant de recevoir un diagnostic d’endométriose.

« C'est une condition qui devient très isolante et, malheureusement, c'est une histoire que j'entends très souvent. C'est pour ça que je suis ici : pour que les femmes ne normalisent pas leur douleur. »

L’endométriose est une maladie chronique inflammatoire. Des tissus en dehors de l’utérus s’attachent à d’autres organes comme les trompes de Fallope, le côlon et la vessie, provoquant entre autres des douleurs menstruelles, des douleurs sexuelles et dans de nombreux cas, l'infertilité.

La maladie toucherait environ 1 femme sur 10, mais selon Catherine Allaire, bon nombre d'entre elles n’en sont pas conscientes.

Il y a un tabou qui se fait autour des menstruations, autour [des discussions sur] des choses comme les menstruations, les saignements. Dre Catherine Allaire

Elle veut sensibiliser les femmes à reconnaître les symptômes anormaux pour qu'elles puissent être soignées plus tôt.

Un problème d'écoute

Voir son médecin de famille ne garantirait toutefois pas l'obtention de soins. Plusieurs femmes dans l’auditoire ont raconté leurs expériences avec des médecins qui n’ont pas cru les symptômes qu'elles leur décrivaient.

Un panel d'expertes en santé a mené une discussion ouverte sur les enjeux en santé des femmes à l'Alliance française de Vancouver, le 4 juin 2019. Photo : Radio-Canada / Eva Uguen-Csenge

La présidente de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne, Lily Crist, a soulevé le problème d’écoute qu'elle perçoit parmi les professionnels de santé.

« En tant que femme on connaît son corps, dit-elle. On sait ce qui arrive dans notre corps. On vit dedans. »

Mme Crist affirme qu’en plus de ne pas recevoir les soins nécessaires, un manque d’écoute peut nuire à la sécurité des femmes quittant des situations familiales abusives.

« Je pense que c'est très, très important, quand une femme se présente, d'identifier si elle est en sécurité. » Elle dit qu’en principe, les professionnels en santé sont formés pour reconnaître les marques de violence physique, mais que malheureusement ce n’est pas toujours une priorité pour eux.

Tenir compte de la santé globale des femmes

La directrice des services francophones de l’Autorité provinciale de santé, Anne Stoll, soutient que cela démontre le besoin de considérer la santé de la femme dans son intégralité parce que plusieurs enjeux sont souvent liés, comme la santé mentale, la situation familiale et les symptômes physiques.

Elle souligne le travail fait par les organismes communautaires comme Réseau Femmes et Réseau Santé, qui relient les patients avec des services francophones.

« On a vraiment besoin de continuer à se poser ces questions, à se challenger soi-même pour essayer d’aller plus loin », dit-elle.

En attendant des améliorations au système de santé, la Dre Allaire dit que les femmes doivent être leur propre porte-parole quand elles veulent se faire soigner. Elle leur conseille d'amasser des preuves de leurs symptômes, que ce soit en photos ou dans un calendrier de congés maladie pour pouvoir mieux en parler avec leur médecin.