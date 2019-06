La venue des 3 joueurs cubains à Québec toujours incertaine

Privée de trois partants cubains qui n’ont pu obtenir leurs papiers pour venir jouer au Canada, la troupe de Patrick Scalabrini a dû confier des responsabilités plus importantes à des joueurs inexpérimentés.

« C'est sûr que c'est difficile, concède le gérant des Capitales. C'est des joueurs sur lesquels on compte énormément. C'est trois partants, trois gars importants. On n'a pas signé certains joueurs en conséquence. »

L’absence des athlètes cubains se fait sentir sur le terrain, comme en témoigne la fiche peu reluisante de 4 victoires et 12 défaites que présentent les Capitales après 16 affrontements.

On joue avec beaucoup de jeunes, beaucoup de recrues qui ne devraient peut-être pas être placées dans des situations comme celles-là, mais on a bon espoir que ça va être réglé bientôt. Patrick Scalabrini, gérant, Capitales de Québec

Peu d’options

Comme si ce n’était pas assez, les problèmes de visa de Yordan Manduley, Vladimir Garcia et Stayler Hernandez surviennent à un moment où les meilleurs joueurs sont déjà sous contrat. Une situation qui réduit encore davantage les options de Patrick Scalabrini.

« On gratte, on essaie de trouver des solutions à court terme. C'est certain qu'on espère que ça soit réglé parce que ce qui est disponible en ce moment, ce n'est pas nécessairement des sauveurs non plus », indique-t-il.

Les Capitales de Québec entament mardi soir une série de trois matchs à domicile face aux Champions d’Ottawa.

Avec les informations de Guillaume Piedboeuf