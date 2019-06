Le trop-plein de touristes de Québec… en Gaspésie?

Régis Labeaume a lancé ces propos lors du congrès de l'Organisation des villes du Patrimoine mondial de l’UNESCO qui se déroule présentement en Pologne.

L’idée a été relativement bien reçue en Gaspésie.

Même si Québec n’est pas encore frappée par une trop grande affluence touristique, le maire de la capitale veut prévenir le phénomène qui touche déjà d'autres grandes villes du monde, comme Barcelone ou Venise.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, salue l’initiative et y voit même des idées de collaboration entre Québec et Gaspé. L'aéroport de Québec pourrait être un hub de transport aérien régional très intéressant, et sous-utilisé présentement, pour envoyer des touristes vers Gaspé, vers Forillon, vers Percé, vers les Chic-Chocs , a-t-il suggéré en réponse à l'idée de M. Labaume.

Une foule de touristes arpente les rues du Petit Champlain à Québec. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

La sortie du maire Labeaume a toutefois reçu un accueil moins favorable à l’Association touristique régionale (ATR) de la Gaspésie.

La directrice générale, Joëlle Ross, rappelle que le travail de promotion à l'étranger des régions de l'Est-du-Québec se fait déjà. Depuis 25 ans, les régions de l'Est-du-Québec sont regroupées sous le nom de Québec maritime et on vend effectivement les régions à l'étranger , fait-elle valoir.

Cap-Bon-Ami Photo : Radio-Canada / Luc Paradis