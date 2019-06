ENFFADA : il faut voir au-delà du terme « génocide », dit un politicien autochtone du Manitoba

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba ne veut pas que ses enfants se voient comme des victimes ou survivants d'un génocide. Wab Kinew soutient les conclusions de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, mais ajoute que le terme « génocide » employé dans le rapport final ne devrait pas monopoliser l'attention, et qu'il faut garder une perspective globale.