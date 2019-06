L'exposition sur Étienne Gaboury à la Monnaie royale cet été

L'exposition itinérante sur l'œuvre d'Étienne Gaboury achève sa course à l'École Précieux-Sang cette semaine. Toutefois, ses promoteurs n'ont pas dit leur dernier mot et prévoient déjà la suite.

Pour le directeur général du Centre du patrimoine, Gilles Lesage, le fait de mettre un terme à la tournée scolaire de l'exposition à l’École Précieux-Sang est un heureux hasard.

L'école est tout près de l'église du même nom, une des oeuvres emblématiques d'Étienne Gaboury.

« On aurait pu finir ailleurs, mais c’était bien de finir avec l’École Précieux-Sang », reconnaît Gilles Lesage.

Il précise que l’exposition Étienne Gaboury : construire le patrimoine d'aujourd'hui et de demain n’a pas dit son dernier mot.

« Ça a réussi à faire le tour de la province dans presque chaque région. La Division scolaire franco-manitobaine a assuré le déplacement de l’exposition pour que ça puisse faire autant d’écoles que possible. Mais dans la durée de temps qu’on avait, ça n’a pas été possible de toutes les faire », remarque-t-il.

Il est possible que ça puisse reprendre à l’automne pour continuer à visiter chaque école de la DSFM. Gilles Lesage, directeur général du Centre du patrimoine

Il ajoute que les discussions sont en cours avec la DSFM.

« Il faut s’assurer d’avoir les effectifs pour assurer le transport et l’installation sur place. Le défi pour les expositions itinérantes c’est de trouver des endroits où ça peut être monté, où il y a suffisamment d’espace et où ça peut rester un certain temps », explique-t-il.

Pour monter l'exposition Étienne Gaboury : construire le patrimoine d'aujourd'hui et de demain, le Centre du patrimoine a pu puiser dans ses archives, où on trouve plus de 200 projets de l'architecte renommé.

Pour être facilement déplacée, l’exposition modulaire est faite d’une dizaine de panneaux avec une structure flexible.

Cette structure a ainsi permis de choisir de présenter des bâtiments locaux de l’architecte lors du déplacement de l’exposition.

« On a eu des bons retours des conseillers pédagogiques. Ils aimaient surtout que ça réponde au besoin du programme d’étude », souligne Gilles Lesage.

Dessins et croquis d'Étienne Gaboury pour l’édifice de la Monnaie royale canadienne. Date : 1972-1973 Photo : Société historique de Saint-Boniface / MARTIN BRUYERE

Depuis octobre dernier, 16 écoles ont accueilli l’exposition pour une durée d’une à deux semaines.

Si le voyage dans les écoles s’arrête pour cet été, le public pourra encore profiter de l’exposition, assure Gilles Lesage.

À partir du 17 juin, l’exposition va ainsi être montée à la Monnaie royale canadienne, un autre bâtiment signé Étienne Gaboury, pour y être exposée durant l’été.

Pour nous, le plus longtemps [on peut présenter l’exposition], mieux c’est. Gilles Lesage, directeur général du Centre du patrimoine

Avec 40 000 $ investis pour la production, Gilles Lesage estime qu’il est bon d’assurer une durée de vie maximale de l’exposition.

Il n’entend pas s’arrêter sur une si bonne lancée.

« On travaille à la planification d’une exposition sur le 150e de la province et l’entrée du Manitoba dans la confédération avec la participation des Métis, de Louis Riel, de Monseigneur Ritchot », conclut-il.