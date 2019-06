Du cirque à la lutte : 7 spectacles pour lancer la programmation du Diamant

Les membres de l’équipe du Diamant disent que la rumeur qui circulait depuis un moment peut maintenant être confirmée : la nouvelle salle de spectacles accueillera bel et bien un spectacle de lutte.

Présenté par le groupe North Shore Pro Wrestling, ce gala d'un soir sera l’occasion de voir Shawn Spears – un ancien de la WWE, sous le nom de Tye Dillinger – sur le ring, face à Matt Angel.

D’après le Diamant, ce spectacle permettra aux passionnés de lutte de découvrir la salle, ainsi qu’aux curieux de s'immiscer dans cet univers.

« Le Diamant sera un espace ouvert et rassembleur qui accueillera un large éventail de spectacles, des plus accessibles aux plus audacieux, pour des publics tout aussi variés », a expliqué le directeur général et de la programmation, Bernard Gilbert.

L’équipe du Diamant a choisi La Caserne pour effectuer le lancement de sa programmation, ce lieu de création qui abrite la compagnie Ex Machina de Robert Lepage depuis 1997 et qui déménagera bientôt à la place d'Youville.

Une des affiches aux couleurs du Diamant et du spectacle de lutte professionnelle. Photo : fournie par Le Diamant

À découvrir : Québec, haut lieu de la lutte

Un clin d'oeil aux débuts d'Ex Machina

De l’audace, il y en aura notamment avec la production Les sept branches de la rivière Ota. Conçu par Ex Machina en 1994, ce spectacle d’une durée de 7 heures a été entièrement réécrit pour l’occasion par Robert Lepage. Cette production vient ainsi boucler la boucle du lieu de diffusion qu'est La Caserne.

L'affiche revisitée de cette production écrite par Robert Lepage aux débuts d'Ex Machina à La Caserne. Photo : fournie par Le Diamant

Pour les concepteurs du Diamant, il était aussi important d’offrir un lieu de diffusion qui pouvait accueillir des spectacles de cirque à Québec. Ce sera donc possible dès cet automne avec non pas un, mais deux spectacles qui manient cet art.

D'abord, la compagnie de Québec Flip Fabrique présentera la première nord-américaine de Blizzard du 24 au 29 septembre. Dans une mise en scène d’Olivier Normand, ce spectacle qui allie humour et performances acrobatiques plongera les spectateurs en plein coeur des hivers québécois.

Le collectif de cirque Les 7 doigts viendra quant à lui présenter Passagers au mois d'octobre, son spectacle le plus abouti qui a fait l’objet d’une tournée mondiale.

La pièce Là où le sang se mêle de la compagnie Menuentakuan sera présentée du 8 au 12 octobre. Photo : fournie par Le Diamant

La programmation du Diamant est le reflet des tendances en arts de la scène, dans toutes ses facettes et ses émotions Robert Lepage, metteur en scène et initiateur du projet

Toujours en octobre, la compagnie de création Menuentakuan, fortement engagée dans la dramaturgie autochtone, viendra présenter Là où le sang se mêle. Il s’agit d’un spectacle spécialement créé pour Le Diamant.

D’autres créations s’ajoutent à la liste de cette saison inaugurale comme Per te. de Daniele Finzi Pasca, le créateur d’Icaro, ainsi qu’un spectacle burlesque avec le marionnettiste albertain Ronnie Burkett pour les spectateurs de 16 ans et plus.

Le coût des billets pour la première saison variera de 20 $ à 145 $, taxes et frais de service inclus et les billets sont en vente sur le site web du Diamant dès le 5 juin.