Une médecin d’Amqui craint des décès avec le service d'obstétrique en alternance

La médecin réclame un chirurgien général qui fait des césariennes à l’hôpital d’Amqui. Elle estime que la santé des femmes est menacée par cette décision.

On ne veut pas que le gouvernement réagisse une fois qu’il va y avoir un bébé de mort ou une maman de morte. C’est pour ça qu’on réagit, on a peur. Catherine Poirier, médecin omnipraticienne à l'hôpital d'Amqui

La ministre de la Santé, Danielle McCann, s'est aussi montrée inquiète de la situation à Amqui quelques heures plus tôt.

À savoir : Les femmes de la Matapédia doivent présentement se rendre au centre hospitalier de Rimouski pour accoucher puisque le nouveau chirurgien à Amqui ne fait pas de césarienne. Deux spécialistes travaillent en alternance sur un horaire de deux semaines et cette suspension de services en obstétrique deviendra donc récurrente.

Catherine Poirier souligne qu’en cas de pépin dans un accouchement, le personnel hospitalier doit agir très vite.

Quand on est en découverture, il faut comprendre qu’on est à 1h15 de Rimouski lorsque tout va bien. On peut passer d’une situation où tout va bien et en quelque minute tout va mal. À ce moment on a trente minutes pour sortir le bébé, si on a un cœur qui décélère. Si on a une femme qui fait une hémorragie, il faut être rapide. Il faut être outillé, conclut-elle.

Plus tôt mardi, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a refusé qu’un autre médecin accorde une entrevue à Radio-Canada, en expliquant que c’est le Dr Jean-Christophe Carvalho qui est le répondant pour le CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux . Ce médecin avait pourtant accepté de nous parler lui aussi de sa vive inquiétude.

Pour sa part, la docteure Catherine Poirier n’a pas demandé la permission au CISSSCentre intégré de santé et des services sociaux avant de nous accorder une entrevue. Selon elle, les médecins ont le droit de parler librement.

Avec les informations de Michel-Félix Tremblay