Les congés maladie encore à la hausse dans les hôpitaux de la région

Le montant de 14,6 millions de dollars dépensé en assurance salaire est un peu plus élevé qu'en 2017, alors qu'il était de 14,2 millions de dollars, mais est beaucoup plus élevé que la cible demandée par le ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé utilise ce qu'on appelle le ratio d'assurance salaire afin de déterminer si un établissement doit prendre des mesures pour diminuer le nombre de congés maladie.

À lire aussi : L'assurance salaire atteint un nouveau sommet au CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

Le ministère a fixé la cible à 5,9 % des heures travaillées dans son plan stratégique 2015-2020. Le CISSS-AT est bien loin de la cible en 2018-2019, avec un ratio de 10,42 %.

Le responsable des communications à la Fédération interprofessionnelle de la santé, Jean-François Beaulé, croit que tout s'est détérioré après la création des CISSS.

Les gestionnaires couvrent plus large sur le territoire et ça a amené une absence et une perte de leadership et tout ça fait en sorte qu'entre le gestionnaire et son équipe, il y a une certaine dépersonnalisation et une perte de valorisation sur le terrain, donc tout ça a un impact sur le climat de travail , affirme-t-il.

Cette situation fait en sorte que le taux d'heures supplémentaires aussi est très élevé. Il est à 5,22 %, alors que la cible du ministère de la Santé est de 3 %.

Assurance salaire au CISSS de l'A-T : 2016 : 10,6 M$

10,6 M$ 2017 : 12 M$

12 M$ 2018 : 14,2 M$

14,2 M$ 2019 : 14,6 M$

À titre d'exemple, les 1560 infirmières travaillant au CISSS-AT ont effectué plus de 142 000 heures de temps supplémentaire, soit une moyenne de 90 par infirmière.

En tout, le personnel du CISSS-AT a effectué plus de 350 000 heures de temps supplémentaire en 2018-2019.

Le répondant politique du syndicat APTS, Jacques-Michel Audet, affirme que ces chiffres pourraient être plus importants, puisque certains absents ne sont tout simplement pas remplacés en raison de la pénurie de main-d'oeuvre.

La bonne majorité de nos membres travaille en service externe et la liste de disponibilité n'est pas complète ou il n'y a personne, et bien l'équipe assume la surcharge de travail , explique-t-il.

Amélioration des relations de travail

Le responsable des communications à la FIQ, Jean-François Beaulé, affirme avoir remarqué une amélioration des relations avec l'employeur depuis l'intervention de la ministre de la Santé, Danielle McCann.

Celle-ci a pris la décision de ne pas renouveler le mandat du PDG Yves Desjardins et a engagé l'expert-conseil Sylvain Gagnon, dont le rapport est d'ailleurs attendu au cours des prochains jours.

Au lendemain de la signature de notre convention collective locale, il a pratiquement fallu se battre pour faire appliquer ce qui avait été négocié avec l'ancienne direction. Depuis un certain temps, ce changement de ton c'est super positif puis on sent que les deux parties veulent travailler à améliorer les conditions de travail des professionnels en soins de la région , indique Jean-François Beaulé.

Il croit que si cette collaboration se poursuit, la situation va s'améliorer. On espère que tout ça va amener une certaine stabilité puis qu'après, quand les gens vont revenir de leur assurance salaire, ils vont voir un changement et qu'après, de plus en plus, on va voir de moins en moins de gens partir parce qu'on va avoir amélioré leurs conditions de travail sur le terrain.

Atteindre les cibles

Le CISSS-AT a refusé de commenter la situation. Par courriel, l'organisation dit avoir mis en place différents moyens pour tendre vers l'atteinte des cibles, notamment au niveau du recrutement et du climat de travail, tout en tenant compte du contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

Selon le ministère de la Santé, les organisations qui n'atteignent pas les cibles font l'objet d'un suivi régulier. Le ministère assure que plusieurs actions ont été et seront mises en place afin d'obtenir des résultats positifs à moyen et à long terme.