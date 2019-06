Collision à l’ouest de Sudbury: les trois victimes sont de Kapuskasing et de Walden

Un couple de Kapuskasing et un jeune homme de Walden ont perdu la vie lors la collision frontale survenue sur la route 17, lundi, à l'ouest du Grand Sudbury.

Dans un communiqué, la Police provinciale de l’Ontario indique que les victimes sont Jacques et Pierrette Dandenault, âgés de 75 et 73 ans respectivement, de Kapuskasing, et Tyler Carter, 18 ans, de Walden.

Le couple Dandenault occupait un véhicule se dirigeant en direction ouest. Le jeune homme circulait dans l'autre direction.

Un passager de 44 ans présent dans le véhicule du jeune homme a été transporté à l’hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie.

La PPOPolice provinciale de l’Ontario indique que le décès des trois personnes a été constaté sur les lieux de l’accident.

La route 17 a été fermée à la circulation dans les deux directions pendant environ six heures le temps d’enquêter sur les causes de la collision.