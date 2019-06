Le ministre du Commerce et du Développement en Asie pour parler d'exportations

Ce voyage d’une semaine au Japon et en Corée du Sud est important pour la Saskatchewan, le Japon étant le troisième marché d’exportation en importance pour la province.

En 2018, les exportations de la Saskatchewan au Japon s'élevaient à 1,13 milliard de dollars, selon des données fournies par la province. La même année, les exportations de la Saskatchewan vers la Corée du Sud étaient, elles, évaluées à plus de 117 millions de dollars.

Le Japon et la Corée du Sud demeurent deux des clients les plus importants et les plus précieux de la Saskatchewan. Il est important que nous renforcions ces relations.

Jeremy Harrison. ministre provincial du Commerce et du Développement