Mieux comprendre le langage de signes pour bébés en 5 points

1) Il y a une différence avec la langue de signes québécoise (LSQ)

Le langage de signes pour bébés qu'on enseigne est un langage de communication adapté à la motricité des bébés, à leur capacité , explique Marie Danielle Boucher. À partir de là, ils apprennent une langue.

2) Dès que la mère est enceinte, le couple peut déjà adopter quelques signes

Des signes simples peuvent facilement être ajoutés au fil des mois. Mme Boucher cite quelques expressions utiles, notamment « Manger », « Je t'aime », « Encore » et « Besoin d'aide ».

À la naissance du bébé, les parents auront pris certaines habitudes qu’ils continueront de développer, en transmettant des signes dans leurs interactions avec bébé.

3) Le bébé commence à signer dans sa première année

À deux mois, le bébé voit les choses bouger autour de lui et on peut voir que de petits signes commencent à entrer , rapporte Mme Boucher. Graduellement, il va commencer à signer.

Tous les bébés ne se développent pas au même rythme. Mais partir de 6 mois, les bambins deviennent goulûment intéressés , puis commencent à signer vraiment entre 9 et 12 mois. Notre plus jeune a commencé à signer le mot "Encore" à 4 mois , note Mme Boucher.

4) Le langage de signes ne retarde pas l'usage de la parole

Marie Danielle Boucher est catégorique. Absolument pas! Chaque fois qu'on fait le signe, on nomme le mot. L'enfant ne voit pas que le signe : il entend et voit le visage de son interlocuteur. Au contraire, soutient-elle, la parole, on la voit beaucoup plus rapidement chez un enfant qui signe [...] parce qu'il est habitué à mettre le mot sur la parole rapidement et qu’il a établi des connexions .

Le développement du cerveau est aussi stimulé, tout comme l'intelligence émotionnelle et la fine motricité. C'est un jeu. On n'est pas dans la performance. On est dans le plaisir de communiquer avec son enfant et de lui permettre d'exprimer toutes ses émotions et ses besoins , précise Mme Boucher. Le langage des signes peut même aider la communication entre un bébé trisomique et ses parents.

5) Le langage de signes peut être utile toute la vie

On peut s'en servir pour un enfant de 3 ans qui est timide ou gêné et qui ne veut pas parler devant tout le monde , illustre Mme Boucher. On peut lui dire avec des gestes « Sois gentil » ou faire des signes de politesse, comme « Merci » ou « Désolé ».

