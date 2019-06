Cuba proteste contre la fermeture des services canadiens d’immigration à La Havane

Josefina Vidal, ambassadrice de Cuba au Canada, a déclaré dans une entrevue exclusive à Radio-Canada : « Ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est de prendre une décision de cette magnitude avec les conséquences sur les relations, sans évidence de quelle est la cause des maladies que les diplomates canadiens ont rapportées. Il n'y a pas d'évidence que Cuba n'est pas un pays sécuritaire. »

Conséquences de ces fermetures à l’ambassade?

Les Cubains doivent se rendre à deux reprises, à grands frais, à l’ambassade canadienne d’un autre pays, le Mexique par exemple, pour obtenir un visa canadien. Des centaines de personnes, notamment des Canadiens avec leurs enfants, qui ont un membre de la famille cubain, sont touchées par cette mesure.

Le Canada a reproduit le modèle américain qui, depuis Donald Trump, force les Cubains qui veulent un visa américain à se rendre dans une ambassade américaine d’un pays tiers, par exemple la Colombie.

L’administration Trump, qui vient encore d’annoncer des restrictions sur les voyages d’Américains à Cuba, admet qu’il s’agit d’une sanction supplémentaire contre Cuba.

Ce que le Canada n’a pas dit lorsque la ministre Chrystia Freeland s’est entretenue avec son homologue Bruno Rodriguez à La Havane le mois dernier.

L'ambassadrice de Cuba au Canada, Josefina Vidal, en entrevue avec le journaliste Jean-Michel Leprince dans les studios de Radio-Canada Photo : Radio-Canada

La réduction du personnel de l’ambassade canadienne a d’autres effets graves, selon l’ambassadrice.

« Par exemple, on n'a plus de personne responsable du commerce à Cuba, et le commerce, c'est très important pour nos relations. On n'a plus de responsable de l'aide au développement. [...] et plus récemment, la décision de fermer le bureau responsable des visas. Comme résultat, on a une ambassade faible du Canada », précise l’ambassadrice Vidal.

Tout cela aura des effets sur les relations entre les deux pays qui jusque-là, selon Josefina Vidal, étaient excellentes : commerce bilatéral, aide au développement, investissements, en croissance en 2018.

Le retour de la guerre froide

Josefina Vidal a été la négociatrice en chef pour Cuba lors du rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis sous l’administration Obama. Avec Donald Trump, c’est le retour à la guerre froide.

« Maintenant, tout ça s'effondre. On a pu voir avec frustration qu'on [est] passé d'une politique de détérioration progressive des relations entre les États-Unis et Cuba, et on est maintenant dans une situation de confrontation encore une fois. Et c’est dommage, parce que cela va aller nulle part et on va perdre du temps pour continuer à régler des choses pour le bien-être des Cubains et [d]es Américains. »

Une sanction qui risque de nuire à des entreprises canadiennes et que le gouvernement canadien a déplorée : l’activation du « titre III » de la Loi Helms-Burton, ce qu’aucun président américain n’avait osé faire depuis 1996.

Sont susceptibles d’être poursuivies des entreprises qui utilisent des biens qui appartenaient avant la révolution de 1959 à des intérêts privés cubains maintenant en exil en Floride.

Des entreprises canadiennes qui ont investi à Cuba pourraient aussi, logiquement, être poursuivies.

Pour diverses raisons internes et externes, comme la situation au Venezuela, un allié majeur, Cuba se retrouve une nouvelle fois au bord de la crise économique. Les sanctions américaines l’aggravent.