Un camp d'été biblique perd son financement

Le Centre de la Justice pour les libertés constitutionnelles intente une poursuite contre le gouvernement fédéral. Il accuse l'État d'avoir cessé le financement offert aux Ministères bibliques internationaux, qui organisent annuellement des camps d'été bibliques en Nouvelle-Écosse et en Ontario.

Un camp d’été en Nouvelle-Écosse et deux en Ontario bénéficient directement de ces fonds gouvernementaux.

Le ministère de l'Emploi et du Développement social n’a pas voulu commenter la nouvelle.

Un courriel a toutefois été émis par le gouvernement, expliquant que le ministère refuse les candidatures soumises par des organisations qui tentent de restreindre ou d’abolir le droit des femmes à l’avortement.

Dans le même courriel, on indique que les demandeurs ont eu l’occasion de fournir au gouvernement de l’information supplémentaire sur leurs projets et qu’ils devaient démontrer qu’ils n'incluent pas [dans leur programmation estivale] des activités non admissibles.

Le directeur du Centre de la Justice pour les libertés constitutionnelles, John Carpay, explique par l’entremise d’un communiqué de presse qu’il ne comprend pas pourquoi le financement a été retiré.

Selon lui, ces camps bibliques profitaient de ces fonds depuis plus d’une dizaine d’années. Il explique que Service Canada a refusé la demande le 2 mai, sans toutefois donner d’explications « claires » sur le refus.