La famille au coeur de la programmation des attraits touristiques du Témiscamingue

Plusieurs activités sont prévues au Témiscamingue cet été dans les musées et sites touristiques. La programmation des 10 sites et musées composant le regroupement Mémoire des chemins d'eau a été dévoilée mardi au Domaine Breen de St-Bruno-de-Guigues.

Le début de la saison estivale sera marqué par des festivités dans tous les sites vers la fin du mois de juin.

Plusieurs expositions seront offertes aux quatre coins du Témiscamingue.

Les musées ont d'ailleurs mis l'accent sur la famille cette année dans leur programmation. Certains sites ont créé des cahiers ou des jeux à remettre aux enfants.

On adapte nos visites en fonction des enfants. On reçoit ici des groupes scolaires, donc on mise beaucoup sur des trucs qu'ils peuvent vivre. Écouter le gramophone, des trucs vivants où il y a de la musique, des choses qu'ils peuvent toucher. On essaie de rendre nos musées accessibles à la famille , explique la coordonnatrice du Domaine Breen, Odette Caron.

Sites et musées de Mémoire des chemins d'eau Musée de Guérin

Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord

Centrale de la Première-Chute

T.E. Draper et Chantier Gédéon

Domaine Breen

Centre d'exposition du Rift

Maison du Frère-Moffet

LHN Fort Témiscamingue/Obadjiwan

Parc national d'Opémican

Musée de la Gare

Le Passeport du Lac Témiscamingue est aussi de retour cette année. Il s'agit d'un livret remis à chaque visiteur qui sillonne les attraits touristiques se trouvant aux abords du Lac Témiscamingue, tant au Québec qu'en Ontario.

Un nouvel agent touristique à la MRC

La MRC de Témiscamingue ajoute dans ses rangs un agent de développement en tourisme. Cette ressource n'était plus disponible sur le territoire depuis plusieurs années.

Réclamé par les organismes et les élus, l'agent de développement en tourisme, Julien Vansimaeys, possède un mandat très large.