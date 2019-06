À la recherche des secrets des eaux souterraines des Îles-de-la-Madeleine

Des chercheurs du Département de géologie et de génie géologique de l'Université Laval, sous la supervision de Jean-Michel Lemieux et de Christian Dupuis, procéderont à la collecte de données avec l'aide de la Communauté maritime des Îles.

Ils circulent en véhicules tout terrain pour effectuer des prélèvements à l'aide d'instruments technologiques à différents endroits.

On descend des instruments dans les puits pour mesurer la capacité de l'eau à bien circuler dans la roche parce qu'ici, on est beaucoup dans les grès, dans la roche. [...] On fait ça dans plein de puits à l'échelle des Îles, pour mieux comprendre l'aquifère qui contient l'eau souterraine, comment il interagit avec l'eau. Est-ce que c'est homogène ou c'est hétérogène? , explique le professionnel de recherche au département de géologie et génie géologique de l’Université Laval, Yohann Tremblay.

Différents outils technologiques sont employés par les chercheurs pour analyser les sources d'eau souterraine. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le chercheur poursuit en soulignant le caractère distinct de l'aquifère des Îles-de-la-Madeleine. En dessous des Îles, en profondeur, il y a de l'eau salée, de l'eau de mer. L'eau douce repose, comme une lentille d'eau douce par-dessus l'eau de mer. La quantité d'eau qu'on peut exploiter, c'est cette lentille-là qui la définit. Il faut mieux la comprendre pour comprendre la quantité qu'on pourrait exploiter durablement , précise-t-il.

Selon M. Tremblay, d'anciens puits résidentiels remplacés par le réseau d'aqueduc seront aussi analysés. Il invite d'ailleurs les citoyens à leur signaler la présence de tels puits sur leur terrain ou ailleurs.

Les chercheurs Yohann Tremblay et Christian Dupuis font partie de l'équipe de recherche de l'Université Laval sur les eaux souterraines. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ces recherches sont menées dans le cadre des Projets d'acquisition de connaissances des eaux souterraines du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. L'objectif de ce projet lancé en 2008 est de mieux connaître les ressources en eaux souterraines du Québec.

Les Îles-de-la-Madeleine ont été inscrites à la liste de projets en 2013, à la suite des audiences du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement sur les effets de l'activité humaine sur les nappes phréatiques de l'archipel.

La qualité des eaux souterraines inquiète aux Îles-de-la-Madeleine. L'érosion des berges et la montée de l'eau salée pourraient contaminer les réserves d'eau potable.

Avec les informations de Philippe Grenier