Les musulmans de la Saskatchewan fêtent la fin du ramadan

Près de 10 000 musulmans originaires d’environ 60 pays se rassemblent aujourd’hui à Saskatoon pour célébrer la fin du mois du jeûne. Selon l’Association islamique de la Saskatchewan, il s’agit de la plus grande congrégation musulmane de la province.

Le premier ministre, Scott Moe, était d'ailleurs présent aux festivités de la communauté à Saskatoon.

Abdullah Oumalek, bénévole de l’Association islamique de la Saskatchewan, souligne le sens religieux et culturel de l'Aïd el-Fitr.

On se rassemble et on fête l’amitié. Les familles viennent célébrer et prier dans des tenues traditionnelles. C’est un grand moment de plaisir.

Abdullah Oumalek, bénévole de l’Association islamique de la Saskatchewan à Saskatoon