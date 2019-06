L'association de la fierté de White Rock dépose une plainte contre une paroisse catholique

Le groupe espérait tenir une soirée-bénéfice pour un camp destiné à de jeunes personnes LGBT au centre communautaire Star of the Sea, dont la paroisse est propriétaire, explique le président de l’association, Ernie Klassen.

Lorsque la paroisse a confirmé que la salle était disponible, Ernie Klassen a demandé si la tenue d’une activité de la fierté poserait un problème, explique-t-il.

On nous a dit qu’on nous recontacterait à ce sujet , relate-t-il.

On m’a appelé plus tard cette journée-là et dit : "Il y aura des problèmes, et nous ne croyons pas pouvoir vous louer la salle."

Ernie Klassen, président de l'association Pride de White Rock Photo : Radio-Canada / Nic Amaya

L’association de la fierté de White Rock a ensuite soumis une demande de location écrite. Dans une réponse écrite, un avocat de la paroisse aurait confirmé que l'association ne pouvait louer la salle.

Selon la lettre, les valeurs de l’association ne correspondaient pas à celles de l'Église catholique, explique Ernie Klassen. Il ajoute également qu'une deuxième demande a été refusée.

L’impact de chaque refus a été d'isoler l'association de la fierté en tant que groupe n'étant pas le bienvenu à se servir du centre communautaire, centre qui, autrement, était disponible à la location par le grand public , déclare Ernie Klassen dans la plainte écrite soumise auprès du Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique.

En faisant cela […] la paroisse a atteint la dignité, les sentiments et le respect de soi des membres de la société, de ceux qui s’identifient comme membres de la communauté LGBTQ+ et de ceux qui la soutiennent.

La loi sur les droits de la personne de la province interdit la discrimination basée sur l’orientation sexuelle, mais offre également des exemptions à des groupes tels que des églises dans le cadre de la liberté religieuse.

L'association souhaite que le tribunal conclue que le geste de la paroisse a été discriminatoire, et fait sans véritable justification.