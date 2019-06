Le Félix-Antoine-Savard bloqué par les vagues

La direction de la Société des traversiers du Québec (STQ) a dû annuler l'aller-retour prévu, mardi après-midi, entre la Côte-Nord et Matane, en raison des conditions de navigation. Selon les règles en vigueur de Transports Canada, le navire ne peut pas sortir en mer lorsque les vagues dépassent un mètre.

Le traversier n'a pas non plus la permission de naviguer une heure avant le lever du soleil et une heure après son coucher.

En attendant que le service de traversier soit de nouveau disponible, le service de transport aérien est offert juqu'au 7 juillet.

L'arrivée du Félix-Antoine-Savard, le 1 er juin marquait la fin d'une période de presque 80 jours sans service de traverse régulière entre Matane et la Côte-Nord.

Selon des données de Pêches et Océans Canada, en 2017 et 2018 , pour les mois de juin et juillet, des vagues de 1,5 m ou plus ont été enregistrées 36 % du temps.