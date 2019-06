Le musicien de jazz Lawrence Leathers retrouvé mort à 37 ans

Selon la police, Lawrence Leathers a été victime d'une altercation physique avec Lisa Harris, la femme de 41 ans avec laquelle il partageait un appartement, et Sterling Aguilar, un homme âgé de 28 ans. Le musicien a été frappé par Lisa Harris puis pris à la gorge par Sterling Aguilar.

Ces deux personnes ont été arrêtées par la police lundi.

Lawrence Leathers a accompagné l'artiste franco-américaine Cécile McLorin Salvant sur les albums For One To Love (2015) et Dreams And Daggers (2017). Ces disques ont tous deux été récompensés par un prix Grammy du meilleur album de jazz vocal.

Pour rendre hommage à Lawrence Leathers, la chanteuse a publié une vidéo du musicien sur Instagram lundi.