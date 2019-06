Zoo de Saint-Édouard : des détails sur les récriminations de la SPCA révélés

On en sait un peu plus sur les constats et les opérations de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Montréal au Zoo de Saint-Édouard depuis le 21 mai dernier. L'organisme avait alors pris le contrôle des lieux après l'arrestation du propriétaire Normand Trahan, accusé de cruauté et de négligence envers les animaux.