Le projet de loi privé sur la Grande Place est déposé sans opposition

Le leader du gouvernement en chambre, Simon Jolin-Barrette, a proposé, comme le veut la procédure habituelle, de soumettre le projet de loi pour consultations et études détaillées à la Commission de l’aménagement du territoire et à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

Le projet de loi vise à passer outre la servitude qui nécessite l’obtention des signatures de tous les propriétaires riverains pour mettre en branle le projet de revitalisation de la Grande Place.

Sept propriétaires riverains ont refusé de donner leur accord au projet de développement du Groupe Sélection, qui comprend entre autres la construction d’une résidence pour aînés.

