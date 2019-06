Trois oursons orphelins de la Saskatchewan à la recherche d'un nouvel habitat

Les oursons ont été retrouvés par des membres de la Première Nation Coté, qui les ont amenés au centre Living Sky. Le centre n’est malheureusement pas assez équipé pour accueillir ces ours à long terme, selon la spécialiste de la réadaptation de la faune Jan Shadick.

Cette dernière a donc contacté le seul endroit de la province capable de prendre en charge les oursons, mais il est actuellement en construction et est incapable d'accueillir de nouveaux ours.

Une demande a alors été formulée à la province pour pouvoir envoyer les oursons dans un centre hors de la Saskatchewan, une demande qui a été acceptée.

« La province a décidé de nous laisser essayer de leur trouver un habitat à l'extérieur de la province. Je lui en suis très reconnaissant », explique Jan Shadick.

Minimiser le contact humain

Les trois oursons ont vécu l’horreur durant les 48 dernières heures, selon Mme Shadick. Ils sont très méfiants, mais elle réussit à leur donner du lait maternisé et de l'eau. « La chose la plus importante qu'on leur donne est un endroit calme et sûr pour se détendre », ajoute Mme Shadick.

[Il faut s'assurer de] minimiser le contact avec les humains et veiller à ce qu'ils aient peur des gens lorsqu'ils retournent dans la nature. Jan Shadick, spécialiste de la réadaptation de la faune au centre de réadaptation de la faune Living Sky

Les ours restent généralement avec leurs parents pendant deux ans, et il est difficile de les garder en captivité pendant cette période de temps. Les garder dans un état sauvage est donc une priorité, conclut Jan Shadick.

Avec les informations de CBC News