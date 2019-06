Les espoirs de femmes autochtones, témoins à l’ENFFADA

Lundi était officiellement déposé le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). Qu'en pensent celles qui ont eu le courage d'y témoigner? Deux Innues reviennent sur la commission et expriment leur espoir d'un meilleur avenir.

Nathalie Hervieux et Jeanne d’Arc Vollant ont toutes deux témoigné lors du passage de l’ENFFADA à Mani-Utenam à la fin 2017.

Jeanne d’Arc Vollant a hésité jusqu’à la dernière minute avant d’accepter d’y raconter l’histoire de sa famille.

Au début, je ne voulais pas y aller. Je voulais me préserver, je ne voulais pas souffrir, je ne voulais pas rouvrir ce stigmate-là. Je l’avais mis tellement loin dans ma vie que je voulais qu’il reste là , raconte la poète nord-côtière.

C’est finalement les idéaux de Mme Vollant qui l’ont convaincu de raconter son histoire aux commissaires.

C’était impossible [de ne pas témoigner]. Je suis une féministe, je suis une combattante, une militante, dissidente. Jeanne d’Arc Vollant

La poétesse Jeanne d'Arc Vollant. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Son histoire est celle de la disparition non résolue de sa mère biologique, en 1958, alors qu'elle était toute petite.

Choisir de témoigner a aussi demandé beaucoup d’effort à Nathalie Hervieux, originaire de Pessamit.

J’avais partagé tout ce que j’avais vécu durant mon enfance, soit le meurtre de mon père et l’assassinat de ma sœur. J’étais prête parce que j’avais fait un cheminement. Ça faisait quelques années que je travaillais sur ça , raconte-t-elle.

Nathalie Hervieux. Photo : Courtoisie

Mme Hervieux relate avec calme les drames qui ont secoué sa vie, tant la mort de membre de sa famille que de la violence sexuelle dont elle a été victime.

Elle croit que la commission a eu comme effet d’encourager les femmes autochtones à prendre la parole au sujet de leurs difficultés et à demander de l’aide.

D’en parler, d’aller vers les ressources, qu’elles soient autochtones ou allochtones est particulièrement importants selon Mme Hervieux, qui est aujourd’hui éducatrice spécialisée à l’école Teueikan d’Ekuanitshit.

Pour elle, l’accessibilité de ressources d’aide dans les communautés est d’ailleurs l’une des actions concrètes les plus pertinentes pour améliorer la vie des femmes.

J’aimerais ça que dans les communautés, notamment dans les régions éloignées, en Basse-Côte-Nord, il y ait plus de ressources, plus de personnes qui puissent être entendues. Oui il y a, des psychologues, des professionnels. On en reçoit une fois par mois, mais ce n’est pas suffisant pour une personne qui a besoin d’aide. Il faut du concret qu’il y ait une personne devant toi , souhaite celle qui travaille elle-même avec des élèves en difficulté.

Jeanne d'Arc Vollant, elle, rêve toujours d'une enquête sur la disparition de sa mère. On ne sait même pas s’il y a eu enquête , explique-t-elle, s’insurgeant contre l’indifférence du système judiciaire de l’époque.

Les deux femmes insistent également sur l’importance d’accueillir les témoignages de femmes en difficulté avec respect et dignité.

Je souhaite que la femme autochtone soit accueillie lorsqu’elle se présente à une personne. Qu’on l’accueille au lieu d’ignorer ce qu’elle vit. Nathalie Hervieux

Ce que j’aimerais, c’est que quand il nous arrive quelque chose, on nous écoute et qu’on nous croit. Qu’on arrête de nous dire qu’on est des alcooliques et des toxicomanes. C’est ça que j’entends moi , explique Jeanne d’Arc Vollant.

D’une perspective plus personnelle, Mme Hervieux explique que son témoignage à la commission lui aura permis. Ça m’a beaucoup aidé. Je vois la vie autrement, j’avance, je fais des choses pour moi.

Elle rêve maintenant de porter sa prise de parole encore plus loin. Mon objectif un jour est d’aller donner des conférences dans des communautés, donner l’espoir qu’on peut s’en sortir. J’envisage de faire ça depuis l’année passée.

Chez Jeanne d’Arc Vollant, c’est en grande partie par la poésie que passe ce désir de partager sa réalité.