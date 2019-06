Du local et des découvertes au menu 2019-2020 de La Basoche et de la salle Jean-Despréz

La Basoche et la salle Jean-Despréz accueilleront de grosses têtes d'affiche au cours de leur saison 2019-2020. Les mélomanes de la région seront heureux d'apprendre le retour de Dumas — un habitué de la salle Jean-Despréz —, ainsi que la présence de Martha Wainwrigt, d'Andrea Lindsay, de Luc De La Rochellière et de Pascale Picard.

Les deux institutions culturelles municipales feront aussi une plus grande place aux artistes de la région et à ceux qui sortent des « sentiers battus ». On peut souligner la présence du duo Geneviève & Alain, de Rain Normand et Les malpris, du Franco-Ontarien Yao et de l'éclectique Mehdi Cayenne.

Des artistes originaires d’ici, maintenant établis à Montréal, tels que Laurence Nerbonne et Alexandre Désilets, font également partie de la nouvelle programmation.

Il y a près d’un mois, Normand Veillette, le guitariste du groupe Bonhomme Sept Heures, demandait une meilleure représentativité des artistes locaux sur les scènes de Gatineau. La présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau, Isabelle N. Miron, est fière d’annoncer que la cuvée 2019-2020 répond en partie à cette préoccupation.

On revient à une programmation beaucoup plus locale. Ce n’est pas la première fois que Gatineau propose autant d’artistes de la région, mais c’est vrai que l’on s’en était éloigné , explique celle qui est aussi conseillère du district de l'Orée-du-Parc.

L’an dernier, on avait programmé 8 % de locaux et, cette année, c’est plus autour de 25 %. Isabelle N. Miron, présidente de la Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine de la Ville de Gatineau

Toutefois, selon la conseillère Miron, cette couleur locale relève d’un heureux hasard, puisque ce travail était amorcé bien avant la sortie de M. Veillette. Elle ajoute que ça tombe bien, parce qu’on est contents de pouvoir prouver que la Ville met les bouchées doubles pour faire la promotion des artistes d’ici .

Place également aux artistes de la relève

Dominique Fils-Aimé, révélation Radio-Canada en jazz 2019-2020, Nicolas Gémius, dont l’écriture a été saluée par la critique, et Claire Pommet, alias Pomme, font partie des artistes émergents que l’on retrouve dans cette programmation.

Sortir des sentiers battus constitue une mission importante aux yeux de la conseillère Miron. Elle considère d'ailleurs que la salle Jean-Desprès et La Basoche ne doivent pas avoir peur de prendre des risques.

Nous, on peut se permettre de faire des trucs un peu plus flyés, et mettre de l’avant des artistes moins connus, mais justement à des prix abordables pour que les Gatinois puissent les découvrir , dit-elle.

Le jeune public n'est pas en reste avec, par exemple, les spectacles Baobab, Le carré de sable, La fanfare fanfaronne et Kattam et ses Tam-Tams.