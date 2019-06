Première rencontre entre Doug Ford et Perry Bellegarde

Les conclusions de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) ont fait partie des discussions de la première rencontre officielle entre le chef de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, et le premier ministre ontarien, Doug Ford, mardi à Queen's Park. Les deux politiciens promettent maintenant de s'atteler à la tâche pour que l'Ontario participe à la mise en oeuvre des recommandations.