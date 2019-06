Ferveur pour les Raptors de Toronto : le basketball, un sport d’origine canadienne

La fièvre du basketball s'est emparée de la ville de Toronto et de tout le Canada. Les Raptors, seule équipe canadienne du circuit de la NBA, participent à la finale de la ligue pour la première fois de leur histoire. Retour en archives sur les origines de ce sport et sur la montée de l'engouement pour l'équipe torontoise.

Inventer le ballon-panier pour se divertir durant la saison morte

Les Américains ont été les premiers à pratiquer le basketball, mais c’est un Canadien qui en a développé les règles.

Quelle Histoire, 15 janvier 2014

À l'émission Quelle Histoire! du 15 janvier 2014, l'animatrice Clodine Desrochers présente un portrait de l'inventeur du basketball avec plusieurs images d'archives.

James Naismith, connu pour être l’inventeur du basketball, est né en Ontario en 1861. Durant ses études universitaires, il était considéré comme l’un des 10 meilleurs athlètes de l’Université McGill.

Alors qu’il est professeur de gymnastique au Springfield College du Massachusetts, Naismith cherche un moyen de désennuyer ses étudiants durant l’hiver. Il souhaite inventer un sport sans contacts pouvant se pratiquer à l’intérieur.

Le 15 janvier 1892, il publie les 13 règles originales dans le journal du collège. Le basketball « se répand rapidement dans les collèges et universités des États-Unis ». Il se démocratisera dans le monde entier grâce au mouvement YMCA.

Porter fièrement le logo d’une nouvelle équipe de sport professionnel

Téléjournal, Winnipeg, 16 mai 1994

Le 15 mai 1994, le premier logo des Raptors est dévoilé. Un reportage de la journaliste Annie Gagnon est présenté pour l’occasion.

Profitant de la vague de popularité du film Le Parc Jurassique, le logo arbore un dinosaure qui drible avec un ballon.

Une foule de produits dérivés aux couleurs de la nouvelle équipe envahissent les rayons des magasins de sport et trouvent rapidement preneurs.

Nous avons beaucoup de monde qui demande des chapeaux et des chemises. Aujourd’hui, toutes les heures on a des boîtes. On ouvre et c’est Raptors. C’est une boîte Raptors après l’autre. Normand Thériault, Vendeur dans une boutique de sport

Les Raptors et Vince Carter créent l’engouement chez les jeunes

Les Nouvelles/Magazine, 13 mai 2002

Le 13 mai 2002, au Téléjournal, le journaliste Marc Godbout présente un reportage sur l’engouement que prend le basketball chez les jeunes torontois. Après sept ans d’existence, « la seule équipe professionnelle au pays a réussi à s’implanter. »

Les Raptors sont jeunes, ils existent depuis sept ans. Ils sont plus hip-hop, plus urbains, multiethniques. Les Raptors attirent le Toronto d’aujourd’hui. Richard Peddie, président des Raptors en 2002

Marc Godbout explique que la grande vedette de l’équipe en 2002 est Vince Carter. Pour le voir jouer, les amateurs doivent se procurer leurs billets tôt, car l’amphithéâtre se remplit match après match.

Le journaliste rencontre un partisan et son fils dans les gradins :

C’est très excitant, on en a pour notre argent […] Les Oilers d’Edmonton avaient Wayne Gretzky, nous avons Vince Carter. Un spectateur partisan des Raptors

En 2002, Vince Carter avait 25 ans et cumulait une moyenne de 25 points par match. Il était alors l’athlète le plus populaire de la NBA et le sportif le mieux payé au Canada.

Plus un joueur est connu et plus ça rapporte. Voilà pourquoi Vince Carter et le public canadien sont importants pour la NBA. […] L’arrivée des Raptors et de sa vedette a changé la dynamique du sport à Toronto. Marc Godbout, journaliste

Vince Carter est toujours joueur au sein de la NBA. Aujourd’hui âgé de 42 ans, il évolue chez les Haws d’Atlanta.

Plus que jamais, le basketball fait courir les foules dans la métropole canadienne.