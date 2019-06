La future garderie de Saint-Georges obtient 294 000 $

La garderie francophone de Saint-Georges, qui prévoit ouvrir ses portes en septembre, reçoit un coup de pouce de la province et du gouvernement fédéral. Ces derniers ont annoncé mardi un financement de 294 000 $ pour le centre Les P'tits Loups, qui sera situé dans l'école communautaire.

Le financement devrait permettre de terminer les travaux de construction de la garderie amorcés cette année.

« Ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce projet. Alors nous sommes très enthousiastes à l'idée d'être capable de le poursuivre et de savoir que ça va devenir une réalité », affirme la présidente de la garderie Les P'tits Loups, Nadine Thomas.

La garderie accueillera 16 enfants d'âge préscolaire. Son ouverture est attendue par les parents depuis quatre ans.

Nadine Thomas, présidente de la garderie Les P'tits Loups. Photo : Radio-Canada

« À Saint-Georges et dans tous les villages autour de nous, il y a seulement une garderie, qui est située à Pine Falls, explique Nadine Thomas, L'attente pour inscrire ton enfant est de près de deux ans. »

La garderie emploiera au moins six personnes. Nadine Thomas affirme que l'embauche du personnel nécessaire sera faite d'ici l'ouverture de la garderie.

Le centre est entièrement francophone. « C'est une chose très importante pour la communauté, indique Nadine Thomas. Il y a beaucoup de mamans et d'élèves qui parlent français, et cela leur donne une priorité. Cela va aider aussi à maintenir la vitalité de la langue française dans notre communauté. »

Toute la communauté s'était mobilisée pour l'aboutissement de ce projet. Les différentes activités de collectes de fonds ont permis d'amasser près de 6000 $, explique Nadine Thomas. « On remercie toutes les personnes qui nous ont aidés. C'était beaucoup de travail. Nous sommes contents et très fiers que le projet soit sur le point de se réaliser », se réjouit-elle.

L'aide reçue : Infrastructure : 220 000 $

Financement annuel : 66 800 $

Démarrage : 7200 $

La garderie sera rattachée à l'École communautaire Saint-Georges.

Le président de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), Bernard Lesage, s'en réjouit. « C'est toujours une bonne nouvelle lorsqu'on parle de garderies rattachées à nos écoles. On sait que pour nos communautés scolaires et pour les parents, c'est un service qui répond à un besoin », dit-il.

Bernard Lesage, président de la Division scolaire franco-manitobaine. Photo : Radio-Canada

Le financement provincial s'inscrit dans le Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants signé en 2017 entre le gouvernement fédéral et les provinces et Territoires.

En vertu de cet accord, le gouvernement du Manitoba a reçu près de 47 millions de dollars sur trois ans pour améliorer la qualité et l'accessibilité des services de garde. En avril 2018, le gouvernement Pallister a annoncé la création de 146 places dans les garderies francophones, dont celles de la garderie Les P'tits Loups.

D'autres projets en cours

Barnard Lesage rappelle que la garderie de l'école Saint-Joachim, à La Broquerie, sera agrandie. Un financement provincial pour une garderie à l'École régionale Notre-Dame, à Notre-Dame-de-Lourdes, est aussi attendu.

Selon lui tous ces projets vont commencer sous peu.

« Tout ça est de bon augure. Mais on sait que les listes d'attente sont longues, alors on a encore besoin de beaucoup d'espaces partout dans la province », dit-il. En janvier 2018, la Coalition de la petite enfance du Manitoba estimait à 16 000 le nombre d'enfants en attente d'une place en garderie.