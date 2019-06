Femmes autochtones : Trudeau accepte l'utilisation du terme « génocide »

« Nous acceptons les conclusions des commissaires de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées [ENFFADA], notamment en ce qui a trait au génocide », a déclaré mardi Justin Trudeau. Le mot « génocide » suscite un malaise dans la classe politique depuis la publication lundi du rapport de l'ENFFADA, où on le retrouve 122 fois parmi les près de 1200 pages du document.