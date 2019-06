Apprendre à mieux lire en fréquentant des organismes communautaires

Plus de 130 adultes des MRC du Bas-Saint-Laurent et de La Mitis ont pu améliorer leurs compétences en lecture au cours des deux dernières années grâce à un partenariat entre l'organisme en alphabétisation Clef Mitis-Neigette et la Commission scolaire des Phares.

Dans le cadre de ce partenariat, 40 ateliers ont été offerts dans 12 organismes communautaires pour aider les adultes qui ne fréquentent pas un établissement scolaire à mieux comprendre ce qu'ils lisent.

L'agente de projet pour Clef Mitis-Neigette, Lysane Picker-Paquin, explique que ces ateliers ont été construits de façon à aider les participants à lire dans leur vie de tous les jours.

Les thèmes qui sont ressortis, c'est surtout les documents administratifs [...], la lecture de livres pour enfants, qui a été demandée par des jeunes parents, les étiquettes alimentaires, la lecture du journal et la recherche sur internet aussi. Lysane Picker-Paquin, agente de projet pour Clef Mitis-Neigette

Lysane Picker-Paquin, de Clef Rimouski-Mitis, explique le projet développé par son organisme en collaboration avec la Commission scolaire des Phares. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

L'orthopédagogue Anabelle Brillant, qui a participé au projet, estime que le fait de sortir des écoles pour aider les gens à mieux lire a été très bénéfique.

Ça nous a permis de rejoindre des gens pour qui il n'y a pas vraiment de services , explique-t-elle. Dans la Mitis, on est allés jusqu'à Trinité-des-Monts, Saint-Charles-Garnier, ils ont moins d'offres de ce genre-là. Ça nous a aussi permis de rejoindre des gens plus âgés. On a rejoint beaucoup de personnes de 40 ans et plus , précise-t-elle.

Michel Gaudreau, qui a assisté à plusieurs ateliers, s'est dit ravi des résultats. Il s'estime maintenant plus à l'aise pour lire et comprendre un texte.

Ça m'a permis de mieux comprendre la lecture. Je commence à lire des romans, je ne pouvais pas faire ça avant. Michel Gaudreau, participant

Des trousses comprenant des outils pour faciliter la lecture ont été distribuées dans les organismes communautaires qui ont participé au projet. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

On ignore pour l'instant si le projet, dont le budget était de 75 000 $ par année, sera reconduit l'an prochain.

Un site web a cependant été créé afin que les guides d'animation et les ateliers élaborés dans le cadre de ce projet demeurent accessibles à tous les organismes communautaires.