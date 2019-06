La Journée nationale des Autochtones sera célébrée en grand à Val-d'Or

Les citoyens sont attendus le 21 juin prochain sur le site culturel Kinawit, entre 13h et 16h, où une série d'activités gratuites sera offerte, dont des démonstrations de danses, une dégustation de mets traditionnels et autres ateliers culturels.

Un transport par navette sera offert gratuitement pour faciliter l'accès au site Kinawit qui est situé dans un milieu boisé. La programmation ne laissera pas en reste les familles.

Avec le fait que le centre d'amitié ait acquis un site culturel en forêts [il y a quelques années], près de la ville, cela a permis de revisiter la formule et de vraiment s'ouvrir plus largement aux familles, aux enfants et aux écoles , explique la directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier.

L'objectif est notamment de favoriser les échanges entre les peuples, précise-t-elle. On parle beaucoup de réconciliation entre les peuples et les Premières Nations, les jeunes, sont fières de présenter la richesse à travers les chants, les danses traditionnelles, à travers l'art la culture, mais aussi dans le contemporain , souligne-t-elle. Les Autochtones, ce n'est pas uniquement figé dans le passé, on l'a vu, on est confrontés à des enjeux contemporains, mais on a aussi une célébration de qui nous sommes aujourd'hui en 2019.

Gala pour souligner la persévérance scolaire

Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or en a profité pour inviter la population le 6 juin prochain au 17e Gala Mëmëgwashi pour souligner la persévérance scolaire des étudiants autochtones.

Le coordonnateur de l'événement, Alex Boudrias, explique que l'objectif est de démontrer qu'il est possible de réussir et de mettre en lumière des sources d'inspiration pour les jeunes. On a aussi une mention d'honneur, puis c'est important de montrer aux jeunes que c'est possible. Vous êtes capable d'aller à l'école, au Cégep, de réussir dans la vie, c'est faisable.