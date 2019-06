Pour moderniser les élections au Nouveau-Brunswick

Son document intitulé intitulé Moderniser la législation électorale au Nouveau-Brunswick, comprend 108 recommandations préliminaires présentées aux fins de discussion.

Mme Poffenroth propose notamment d’éliminer la nomination politique des directeurs de scrutin et d’adopter à la place un système d’embauche basé sur les compétences.

Elle recommande de permettre la publicité électorale le jour et la veille du scrutin. L’interdiction actuelle de la publicité le jour du scrutin entraîne un grand volume de plaintes à son bureau, explique-t-elle.

Kim Poffenroth recommande aussi d’élargir la définition de « dépenses électorales » pour inclure les dépenses préélectorales à saveur électorale dans l’année civile où se tient le scrutin. Elle souhaite aussi que le contrôleur ait plus de pouvoir d’enquête sur le financement des activités politiques, par exemple pour obtenir des documents, assigner des personnes à comparaître, recevoir l’aide d’un agent de la paix pour exercer ses pouvoirs, etc.

La directrice générale des élections recommande aussi que les élections partielles aient lieu dans les six mois suivant le moment où un siège devient vacant. À l’heure actuelle, la partielle doit être annoncée dans les six mois et elle peut avoir lieu plusieurs mois plus tard.

Kim Poffenroth invite le public à lui faire parvenir des commentaires sur son document de discussion d’ici le 16 septembre. Elle présentera ensuite des recommandations définitives au gouvernement.

Avec des renseignements de Michel Corriveau et de Jacques Poitras, de CBC