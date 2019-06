Accouchements forcés à l'Hôpital de Moncton : l'infirmière et son employeur rejettent les allégations

Accusés dans une demande de recours collectif déposée en avril dernier , l'Hôpital de Moncton ainsi qu'une de ses infirmières nient avoir administré sans leur consdentement un médicament ayant déclenché l'accouchement de certaines patientes et affirment ne pas avoir manqué à leur devoir éthique.

L'infirmière en question, Nicole Ruest, est visée par la poursuite avec le réseau de santé Horizon, qui administre l'Hôpital de Moncton. Mme Ruest a été renvoyée au début du mois d'avril lorsque cette affaire a éclaté au grand jour.

L'Hôpital admet que, le 27 mars 2019, la plaignante a subi une césarienne. La plaignante a eu des jumeaux en pleine santé. Le défendeur, l'hôpital, n'a pas connaissance des autres allégations mentionnées et demande à la plaignante d'en faire la preuve , affirme l'établissement, dans son exposé de défense déposé le 30 mai dernier à la Cour du Banc de la Reine.

Ce document a été déposé en réponse à la demande de recours collectif déposée au nom d'une mère, Jayde Scott, et d'autres femmes qui auraient reçu sans leur consentement le médicament ocytocine. La demande des plaignantes, représentées par des cabinets d'avocats à Moncton et à Halifax, reste à être approuvée par les tribunaux.

L'avocat John McKiggan d'Halifax croit que des dizaines de mères pourraient ajouter leur nom au recours collectif. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Dans sa défense au recours collectif, Nicole Ruest nie catégoriquement avoir administré de l'ocytocine au moment où cela était contre-indiqué. L'infirmière indique aussi que les torts ou les blessures subis par des patientes n'ont pas pu être causés par elle et exige que la poursuite soit rejetée.

Mme Ruest a aussi fait une demande entre défendeurs à la Cour du Banc de la Reine pour que le Réseau de santé Horizon l'indemnise au cas où la plaignante, Jayde Scott, obtiendrait gain de cause. Horizon a fait la même requête qui vise, dans son cas, Nicole Ruest.

La demande de recours collectif couvre la période qui s'étend de 2005 à 2019, au cours de laquelle Nicole Ruest a travaillé au sein du service d'obstétrique de l'Hôpital de Moncton.

Des accouchements difficiles

La poursuite allègue que Nicole Ruest s'est servie de sa fonction pour administrer de l'ocytocine sans leur consentement à des femmes sur le point d'accoucher. Elles auraient ainsi subi des effets indésirables comme des contractions très fortes et incontrôlées, une baisse dangereuse du rythme cardiaque de leur bébé, des césariennes d'urgence et des accouchements prématurés.

L'Hôpital de Moncton où travaillait l'infirmière Nicole Ruest. Photo : CBC

Le réseau de santé Horizon est poursuivi parce que l'Hôpital de Moncton était au courant, selon la poursuite, qu'un nombre inhabituel de césariennes y était pratiqué de même que d'accouchements au cours desquels des instruments comme des forceps ont été utilisés. Les autorités auraient donc dû faire enquête, selon les plaignantes, pour tenter d'élucider ces faits.

La demande de recours vise à obtenir des excuses et un aveu de responsabilité de la part de l'Hôpital, l'établissement d'un programme de suivi pour les mères traitées par Nicole Ruest ainsi que des dommages et intérêts pour les blessures physiques et émotionnelles des présumées victimes. Le montant de ces dommages n'est pas précisé.

Le réseau de santé Horizon a ouvert une ligne téléphonique pour les femmes qui auraient reçu de l'ocytocine sans y avoir consenti.