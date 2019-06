Changements climatiques : Toronto présente une stratégie de résilience

Cette stratégie de résilience présente une vision pour aider les résidents à faire face aux chocs, au stress et aux imprévus.

La responsable de la stratégie, Elliott Cappell, a expliqué que la ville devenait plus chaude, plus humide et plus sauvage . Elle a besoin d'un plan.

La stratégie comprendre 10 objectifs et 27 actions regroupées sous trois domaines d'intervention : les personnes et les quartiers, les infrastructures et le leadership.

Il s'agit de définir une vision, des objectifs et des actions visant à aider Toronto à survivre, à s'adapter et à prospérer face à tout défi, en particulier les changements climatiques et les inégalités croissantes , est-il écrit dans le résumé de la stratégie.

Toronto est la deuxième ville canadienne, après Montréal qui l'a fait il y a un an, à publier une telle stratégie.

Au même titre que Montréal, Calgary et Vancouver, Toronto fait aussi partie d'un grand réseau de 100 villes résilientes à travers le monde.

Dans un communiqué de presse, la Ville indique que la stratégie a été adoptée alors que Toronto continue de subir les effets des changements climatiques, sous la forme de vagues de chaleur, de tempêtes de verglas et d'inondations.

La ville a reçu des centaines de cartes postales de la part des habitants lors de l’élaboration de la stratégie, dont certaines figurent sur la couverture du rapport. Photo : Radio-Canada / Charlotte Mondoux-Fournier

Allumer une étincelle

La stratégie indique que Toronto a été durement touchée ces dernières années avec cinq tempêtes violentes depuis 2000. Elle a également connu des niveaux d'eau élevés à l'été 2017, et cette année encore.

La stratégie inclut un outil de cartographie à l'échelle de la ville pour déterminer les zones d'inondation urbaines à des fins de planification.

Cette stratégie a pour objectif de susciter une prise de conscience de la ville et des entreprises, des universités, des organisations à but non lucratif et des résidents afin de construire une ville où chacun puisse s'épanouir. Extrait de la Stratégie de résilience

La préparation des habitants et des quartiers aux changements climatiques est un élément clé du rapport, qui comprend notamment un soutien aux propriétaires et aux locataires.

Il y a également des rénovations d'appartements prévues, destinées à améliorer la résilience.

La réduction de la pauvreté joue aussi un rôle important, indique le rapport.

En ce qui concerne les infrastructures, la stratégie propose des moyens de limiter les chaleurs extrêmes, de promouvoir un système alimentaire durable et de rendre la Commission des transports de Toronto plus sûr et plus fiable.